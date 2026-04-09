Cámara de Diputados aprueba en lo general el Plan B light

Con 377 votos a favor y 112 en contra, se aprobó sin cambios el dictamen y se inició el desahogo de más de 100 reservas, aunque con la consigna de que ninguna será aprobada

Entre gritos y acusaciones por los derrames de hidrocarburos en el Golfo de México, diputados de Morena, PT, PVEM y MC aprobaron por mayoría calificada la versión light del Plan B de la reforma electoral. Con 377 votos a favor y 112 en contra, se avaló el dictamen de la minuta del Senado, sin ningún cambio e inició el desahogo de las más 100 reservas, aunque con la consigna de que ninguna prosperará.

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Esta reforma limita el tamaño de ayuntamientos para quedar con un máximo de una sindicatura y hasta 15 regidurías, con paridad de género obligatoria. Los congresos locales no podrán gastar más del 0.7 por ciento del presupuesto de la entidad respectiva.

#AlMomento | Se aprueba, en lo general, el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Reforma Política-Electoral, por el que se reforma la Constitución Política. pic.twitter.com/MeedJDyiYl — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 8, 2026

Asimismo, se ponen topes a sueldos de consejeros, magistrados y funcionarios electorales, para que nadie puede ganar más que el o la presidenta de la República. También se proponen recortes al Senado con reducción progresiva de su presupuesto de 15 por ciento en 4 años.

Dejando fuera la revocación de mandato, como lo había propuesto la presidenta de la República, se reformaron solamente los artículos 115 en materia de organización municipal, 116 sobre poder público de los estados y 134 en materia de administración de recursos económicos.

Sin embargo, la votación se dio en medio de un intenso debate entre legisladores del PAN y Morena, a los que se sumaron los de MC, quienes entre gritos se lanzaron acusaciones.