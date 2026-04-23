Pedro Haces Barba afirmó que el derecho al descanso es una condición esencial para la salud, el bienestar y la productividad sostenible

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la legislación secundaria de la reforma al artículo 127 constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, con lo que esa medida podrá entrar en vigor en 2027.

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Al fundamentar el dictamen en tribuna, el diputado Pedro Haces Barba aseguró que esta reforma no es un freno a la productividad, sino una oportunidad para hacerla más eficiente y sostenible.

En su intervención, destacó que México enfrenta una decisión de fondo, construir un modelo laboral más justo sin comprometer su productividad y destacó que la reducción de la jornada no es un retroceso económico, es una corrección estructural del modelo laboral.

“México es uno de los países donde más horas se trabaja, pero con menor productividad por hora. No se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor“, sentenció.

De acuerdo con la argumentación del dictamen en México se trabajan alrededor de 2 mil 207 horas al año por persona, con una productividad cercana a los 25 dólares por hora, lo que refleja un desbalance estructural en el modelo laboral.

#AlMomento | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprueba el dictamen por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo, en materia de reducción de la jornada laboral.#40Horas pic.twitter.com/ozID4JeNIk — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 22, 2026

Haces Barba, también líder de la Catem, subrayó que esta reforma responde a un mandato constitucional ya aprobado y a una demanda histórica de las y los trabajadores.

Agregó que los cambios a la Ley Federal del Trabajo implican el reconocimiento del derecho al descanso como condición básica de salud, bienestar y productividad sostenible y protegen al salario, dejando claro que la reducción de horas no implica una disminución en los ingresos.

La implementación gradual iniciará en 2027 y concluirá en 2030, permitiendo una transición ordenada y con flexibilidad laboral, mediante acuerdos entre trabajadores y empleadores para la distribución de la jornada.

Asimismo, acotó que hay ahora una regulación clara de horas extraordinarias, estableciendo límites y condiciones de pago y con el fortalecimiento de la supervisión, con mecanismos de registro de jornada para garantizar cumplimiento.

Haces Barba destacó que la clave de esta reforma no está solo en su aprobación, sino en su correcta implementación. “El reto no es sólo aprobar la reforma, sino implementarla bien, con equilibrio entre derechos laborales y viabilidad económica“, indicó en tribuna.

Asimismo, enfatizó que esta transformación forma parte de un proceso más amplio de dignificación del trabajo en México y dijo que con este enfoque, la reforma a la jornada laboral se plantea como una oportunidad para modernizar el modelo laboral del país y fortalecer su competitividad en el largo plazo.