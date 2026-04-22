Entre acusaciones por el feminicidio de Edith Guadalupe en la CDMX, legisladoras avalan que se expida una ley específica

El pleno de la Cámara de Diputados discute el dictamen de reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de feminicidio que contenga como mínimo los tipos penales y sus sanciones.

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La propuesta presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, precisa en el régimen transitorio que el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en materia de feminicidio referida en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.

Sin embargo, el tema generó una agria discusión por el feminicidio de Edith Guadalupe, en la que legisladora de oposición y el oficialismo se acusaron de que este delito está siendo tolerado por autoridades.

#AlMomento | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprueba en lo general y en lo particular el dictamen que reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política, en materia de feminicidio. pic.twitter.com/xyEbr2Pg1G — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 22, 2026

La diputada Margarita Zavala solicitó un minuto de silencio por Edith Guadalupe y subrayó que la Fiscalía de Justicia de la CDMX tardó más de 15 horas en atender la denuncia de desaparición, lo que evidencia la violencia estructural e institucional contra las mujeres.

En respuesta la morenista Gabriela Valdepeñas defendió la estrategia de seguridad del gobierno federal y propuso ampliar el homenaje para todas las víctimas desde la guerra contra el narcotráfico, lo que generó gritos y una guerra de consignas entre ambos bandos.

Lilia Aguilar Gil, diputada del PT, señaló que con esta ley se establecen protocolos homologados que podrán ser aplicados de manera nacional, se resuelven las altas tasas de impunidad, así como el fortalecimiento de la coordinación entre fiscalías y policías y, sobre todo, un sistema pericial para el reconocimiento de restos.

EN VIVO / Segunda Sesión Ordinaria del 21 de abril de 2026 https://t.co/1eVQcntgm0 — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 21, 2026

La morenista y ex ministra Olga Sánchez Cordero subrayó la necesidad de homologar el tipo penal y sanciones en todo el país para garantizar una investigación con perspectiva de género.