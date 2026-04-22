Cámara de Diputados aprueba tres nuevos consejeros electorales del INE

Morena, PT y PVEM aprobaron la designación como consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) del actual director de Talleres Gráficos de México, Arturo Manuel Chávez López; Blanca Yassareth Cruz García, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla y Frida Denisse Gómez Puga, actual titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas, con lo que el organismo electoral tendrá un perfil más cercano al régimen, por su cercanía con las posiciones de la 4T.

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El acuerdo fue aprobado por 334 votos a favor y 127 en contra, con lo que quedó consumada la captura del organismo electoral encargado de la organización de las elecciones federales.

#ÚltimaHora | Se aprueba el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se eligen a las tres personas que ocuparán las consejerías electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. pic.twitter.com/IshYiWYeum — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 22, 2026

Los tres nuevos consejeros electorales rendirán protesta ante el consejo general esta misma semana y durarán en su encargo nueve años, de 2026 a 2035, por lo que les corresponderá la organización de tres elecciones federales, las de 2027, 2030 y 2033.

Luego de horas de negociación, en la que el Partido del Trabajo endureció sus posturas y retrasó el acuerdo, finalmente se alcanzó el consenso entre los aliados para empujar esta terna, luego de que la presentadas por el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, fuera rechazada.

La propuesta del morenista fue Manuel Chávez López, Alejandra Tello y Bernardo Valle, pero estos dos últimos fueron objetados por el PT y el PVEM, quienes demandaron privilegiar la paridad de género, además de que cuestionaron la autoadscripción de Alejandra Tello como persona con discapacidad y de Bernardo Valle por su cercanía a Pablo Gómez.

La que se quedó sin ninguna posición fue la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, pues ninguno de los personajes cercanos llegó a las quintetas finales, por lo que tendrá que recomponer su relación al interior del consejo general para alcanzar acuerdos.

Tampoco el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, logró empujar a Armando Ambriz para llegar al consejo general, mientras que las dos mujeres que llegarán al INE tienen experiencia en materia electoral.

En tanto, Arturo Manuel Chávez López es considerado como un colaborador cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues fue su asesor en Regulación y Políticas Públicas durante su jefatura de gobierno y colaboró con ella en la alcaldía Tlalpan.

Por la tarde, en medio de la negociación, llegó a la Cámara de Diputados la recientemente designada como presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández y aunque aseguró que solo iba a hablar de alianzas electorales, intervino también para superar los desacuerdos.

Movimiento Ciudadano acusó que fueron excluidos de la votación de la terna aprobada, por lo que votó en contra, al igual que el PAN y el PRI.

En tanto, el panista Germán Martínez Cázares advirtió que este es un día negro para la República porque se creó un INE sometido, pero afirmó que no durará ni lo que duró el Insabi, porque la ciudadanía lo derribará.

Acusó que el Comité Técnico fue cínico y sus integrantes se convirtieron en huachicoleros de los exámenes para darle diplomas a los mapaches del bienestar, lo cual es inaceptable y se les revertirá.

El morenista Víctor Hugo Lobo defendió el proceso de selección de estos tres consejeros electorales y subrayó que en la democracia las mayorías mandan y es lo que sucederá también en esta ocasión, pues Morena y sus aliados tienen los votos para hacerlo pasar y dijo que el INE se ciudadaniza.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, rechazó que los nuevos consejeros electorales tengan filias hacia Morena y sentenció que se eligieron perfiles profesionales, imparciales, sin filias y sin fobias.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dijo por su lado que ser electo como integrante del consejo general del INE sin el acompañamiento de todos los partidos políticos siempre será cuestionable, y consideró que hubiese sido deseable que el Comité Técnico transparentara sus criterios de idoneidad.