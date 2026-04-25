López Rabadán señaló, ante Scouts, que pese a las diferencias ideológicas entre legisladores, todos buscan trabajar para ofrecer resultados a la ciudadanía mexicana

A escasos días de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo, la panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, aseguró que este es un espacio deliberativo, “en donde se pueden ver visiones distintas y, en muchas ocasiones, se logran acuerdos”.

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Al participar en la Asamblea Nacional 2026 de la Asociación de Scouts de México 2026, recordó que “se han tenido debates altísimos. Ha habido sesiones en el Pleno de más de 25 horas consecutivas, deliberando a propósito de la nación”.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, aseveró que, “cuando ustedes recuerden esta Asamblea Nacional de Asociados que fue aquí en la Cámara de Diputados, yo quisiera que recordaran que intentamos todos los días ser buenas personas“.

Observó que, frente a las diferencias ideológicas de las y los legisladores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Morena, PT o del Verde, “cada uno tiene una visión distinta y a veces claramente distinguible; pero también estoy segura que cada uno de ellos, desde su visión, desde su trabajo, desde su concepción de lo bueno, vienen aquí a esta Cámara de Diputados a trabajar más de 25 horas consecutivas, en muchas ocasiones, para darle resultados al pueblo de México“.

López Rabadán recordó que en la Cámara baja hay seis partidos políticos representados, “aquí tenemos al pueblo de México en 500 hombres y mujeres que defienden desde su visión ideológica y partidista, lo que creen que es bueno”.

Mencionó que para ella es un honor hoy presidir la Cámara de Diputados porque representa a 500 compañeros, todos con dignidad, con una representación de sus estados, de sus municipios, de sus distritos federales y electorales y, a nombre de todos ellos, “les digo gracias por estar aquí en este espacio”.

Mencionó que la pañoleta de los Scouts, representa “ser una buena persona, y no hay nada más importante en la vida que ser una buena persona, en lo que nos dediquemos.

“Si la vida nos lleva a ser gobernadores, presidentes de la República, legisladores, ingenieros o cualquiera de las tantas y tantas profesiones o posibilidades para desarrollarnos, en cualquiera de ellas se puede y se debe ser una buena persona. Gracias por este símbolo, que ojalá y pudiéramos tener 134 millones de pañoletas para repartirlas en todo México”, abundó.

Es más, consideró que “sería maravilloso pensar que las mujeres y los hombres de este país, todos, tuviéramos algo que nos identificara y nos hiciera saber que estamos obligados legal y éticamente a hacer el bien.

“Es lo que nosotros, desde una visión humanista, consideramos como bien común, el bien de todos, porque el bien de todos se genera, empezando por la dignidad de la persona humana, empezando por cada uno de nosotros, cada una de nosotras”, añadió.

Puntualizó que hoy que tanto se necesita hacer el bien, hoy que tanto se necesita pensar como piensan los scouts, “les decimos aquí en la Cámara de Diputados: esta es su casa. Sean siempre bienvenidos. Esta Cámara de Diputados les recibe, les agradece su trabajo, su deliberación en esta Asamblea Nacional de Asociados 2026, y que todos los resultados que tengan hoy sean buenos para ustedes, sean buenos para sus familias, sean buenos para la nación”.

Ante, la diputada López Rabadán fue nombrada miembro honorario de la Asociación de Scouts de México y recibió una pañoleta de color amarillo y negro y en su interior un águila azteca, misma que simboliza “ser buena persona“, en el marco de la celebración de su centenario.