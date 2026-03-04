El diputado Pedro Haces aseguró que el automovilismo también es territorio de mujeres y destacó que cada vez más niñas y jóvenes se incorporan y participan activamente en este deporte

Hasta la Cámara de Diputados llegaron automóviles de carreras con la exposición “El automovilismo como motor de desarrollo deportivo y social”, que presenta tres vehículos modificados para carreras como el BMW Motor V6, categoría Stock Car Racing; Mercedes Benz categoría Súper Copa y el último es uno Fórmula 4, el cual compite en México Racing Cup y es la antesala de la Fórmula 1.

Al inaugurar la exposición, el diputado Pedro Miguel Haces Barba explicó que esta exposición no solo muestra autos, sino posibilidades, sueños que pueden convertirse en metas y logros internacionales.

“Apoyar al automovilismo desde esta Cámara de Diputados es apoyar al talento joven, a la innovación tecnológica y a la igualdad de oportunidades. Por eso quiero reconocer al diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, por abrirle la Cámara de Diputados a todos las y los deportistas, artistas, pintores, músicos y poetas que se han dado cita en esta gran explanada”, dijo.

Agregó que el automovilismo no solo son motores y competencias, conlleva disciplina, preparación, pues es ingeniería, estrategia, trabajo en equipo y es una plataforma de muchas oportunidades en nuestro país.

Recordó que la cultura del automovilismo es una cultura fuertemente arraigada. “No podemos olvidar a Moisés Solana, a los hermanos Rodríguez y hoy a “Checo” Pérez, que es un pilar del deporte nacional”.

Expuso que categorías como la TC2000, la antesala de los autos top NASCAR, permiten que jóvenes pilotos, “como los que están aquí presentes, comiencen su camino profesional desarrollando cada uno de ellos sus habilidades técnicas y deportivas que trasciendan en la pista”.

Agregó que la Supercopa es uno de los torneos de más alto desempeño que demuestra que en “México tenemos capacidad para competir en el más alto nivel y qué decir de la Fórmula 4. Desde aquí comienza el sueño de llevar a un piloto mexicano a competir en Fórmula 3, en Fórmula 2, y como Checo Pérez hoy en Fórmula 1“.

El diputado resaltó que el automovilismo también es territorio de mujeres y cada vez más niñas, más jóvenes encuentran en estas categorías la oportunidad de competir, liderar y transformar una industria que hoy es más incluyente que nunca.

Las características de los automóviles que se exhiben están diseñadas por profesionales del automovilismo para contar con los más altos estándares de seguridad y desempeño; por ello, su fabricación va desde la fibra de carbono hasta carrocería tubular.