La Cámara de Diputados recibió una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que propone reformar la ley para permitir a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) participar en proyectos de infraestructura de alto impacto social, en particular los que se refieren al sector salud.

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La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala que la SICT podrá participar, a solicitud de las autoridades federales competentes, en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, incluyendo establecimientos destinados a la prestación de servicios de salud, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

La iniciativa turnada a la Comisión de Gobernación y Población, señala que el desarrollo de la infraestructura hospitalaria comprende el diseño, construcción y equipamiento de espacios funcionales, sostenibles y seguros, integrando tecnología moderna para optimizar la atención médica, cumplir con estrictas normas estructurales, mejorar la eficiencia operativa y humanizar los espacios en beneficio tanto de las personas usuarias como del personal de salud.

Indica que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes desempeña un papel fundamental en la planificación y ejecución de obras estratégicas para el desarrollo nacional, al contar con experiencia y capacidades técnicas consolidadas en materia de planeación, supervisión y ejecución de obras públicas de gran escala, lo que hace necesaria su participación en proyectos transversales, cuya naturaleza sustantiva se encuentra adscrita a otros sectores de la administración pública.

Considera indispensable incorporar una disposición específica que faculte a la Secretaría a participar, cuando así lo soliciten las autoridades federales competentes, bajo esquemas de coordinación institucional, en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, incluyendo establecimientos de salud, en colaboración con los tres órdenes de gobierno.

Lo anterior, con el objeto de optimizar recursos, aprovechar capacidades técnicas institucionales y fortalecer la coordinación interinstitucional en beneficio de la población, sin que implique la asunción de competencias sectoriales propias de otras dependencias, ni la prestación directa de los servicios correspondientes.

Con la adición propuesta al artículo 36 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, la Secretaría contaría con los mecanismos legales necesarios para participar en la formulación e implementación de proyectos de infraestructura de alto impacto social, los cuales contribuirán a la igualdad social y a la progresiva realización de derechos humanos de carácter social, cultural, ambiental, de movilidad, de educación y salud, en congruencia con lo dispuesto en la Constitución Política, puntualiza.