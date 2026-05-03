Cámara de Diputados recibe solicitud para desafuero de Rubén Rocha Moya

Asegura Ricardo Monreal que hay precedentes que indican que se pierde con la licencia, porque es para el cargo no para la persona

La Cámara de Diputados recibió una solicitud formal de Movimiento Ciudadano para someter a Rubén Rocha Moya a juicio de procedencia, para que pueda ser juzgado por los delitos de los que se le acusa, pero al no haber periodo ordinario de sesiones difícilmente se podrá turnar de inmediato a la Comisión Jurisdiccional para su procesamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Añorve Baños acusa que tren al AIFA “no sirve” tras falla a días de su inauguración

Pero, además, existen diferentes interpretaciones de si subsiste el fuero cuando ha pedido licencia. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, advirtió que tribunales colegiados han señalado que un funcionario separado temporalmente de su encargo no goza de esta protección, ya que la justificación de la inmunidad desaparece al no ejercerse la función pública.

“Bajo esta lógica pueden librarse órdenes de aprehensión, no se requiere declaración de procedencia, la acción penal puede ejercerse plenamente. Asimismo, si el servidor público retoma el cargo, la inmunidad podría reactivarse, lo que revela su carácter estrictamente funcional y no personal”, sentenció.

En un análisis denominado La inmunidad procesal en México, naturaleza constitucional y alcances en caso de licencia del cargo público, Monreal Ávila enfatizó que el debate central gira en torno a la vigencia de la inmunidad cuando un servidor público se separa temporalmente del cargo mediante licencia.

El legislador recordó que la inmunidad procesal se encuentra en la Constitución, que establece la inviolabilidad parlamentaria y regula la responsabilidad de servidores públicos y la necesidad de una declaración de procedencia para iniciar acción penal durante el desempeño del cargo. De acuerdo con Monreal, esta protección es de carácter temporal y se extingue al concluir el encargo, lo que confirma que no constituye un privilegio personal ni permanente.

Asimismo, citó criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han reiterado que la inmunidad procesal no elimina la responsabilidad penal, sino que únicamente difiere su exigibilidad. En consecuencia, una vez concluido el cargo, el servidor público puede ser procesado sin necesidad de declaración de procedencia. Sin embargo, advirtió que persiste un vacío interpretativo respecto a los casos de licencia, pues no existe jurisprudencia obligatoria que defina si la inmunidad subsiste en esa circunstancia.

La controversia surgió después de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia a su cargo, tras ser acusado penalmente en Estados Unidos por vínculos con la delincuencia organizada, lo que abrió el debate de si debe ser sometido o no a un proceso de desafuero, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Congreso de Sinaloa.

CORRE TIEMPO

Por otro lado, en el Congreso de la Unión no hay todavía definición sobre el aplazamiento de las elecciones judiciales programadas para 2027, pese a las advertencias de las autoridades electorales sobre las dificultades de empatarse con las elecciones federales.

De haber un acuerdo para cambiar la fecha, solo queda menos de un mes para hacer todo el proceso, por lo que se tendría que dictaminar en la Cámara de Diputados en un periodo extraordinario de sesiones y luego pasar al Senado y de ahí a los 32 congresos estatales, aunque, como ha sucedido con otras reformas constitucionales, ese proceso puede salir incluso en horas, porque Morena tiene mayoría en gran parte de los congresos estatales.