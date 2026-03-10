Cámara de Diputados se prepara para elegir nuevo titular de la ASF

Se perfila la elección de Aureliano Hernández Palacios, hijo de un personaje cercano a la presidenta Sheinbaum

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados la terna de aspirantes a la Auditoría Superior de la Federación, compuesta por Aureliano Hernández Palacios Cardel, Elizabeth Barba Villafán y Luis Miguel Martínez Anzures.

La terna será votada este martes y entre los favoritos está Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien es hijo del que fuera secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su paso por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Además, fue hasta el año pasado auditor de gasto federalizado de la propia Auditoría Superior de la Federación y es hijo de Fernando Hernández Palacios, quien trabajó como actuario en el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) de Veracruz y posteriormente colaboró con Claudia Sheinbaum en su equipo.

Entre diputados de Morena se corre la versión de que este perfil es el que será apoyado por la bancada y otro punto a favor es que la terna fue avalada con el apoyo de todos los partidos políticos. El elegido durará en su encargo un periodo de ocho años.

El presidente de la Comisión de la ASF, Javier Herrera Borunda, defendió el trabajo en la conformación de la terna y dijo que se hizo un trabajo con rigor y parámetros claros.

“Hemos hecho un trabajo excepcional, pulcro y objetivo, privilegiando en todo momento las cualidades, la trayectoria profesional y, sobre todo, la honorabilidad de la terna”, aseguró en entrevista.

Agregó que están poniendo a la disposición del pleno la mejor terna posible de los 92 perfiles que se registraron en la convocatoria pública, abierta que emitió esta Cámara de Diputados.

El nuevo auditor debe ser electo por mayoría calificada, por lo que no bastan los votos de Morena, pues se requiere consenso con otras fuerzas políticas.