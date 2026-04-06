Cámara de Diputados tendrá tres sesiones clave: discutirán Plan B, derechos de autor y reforma administrativa

Se discutirá el Plan B de la reforma electoral, la Ley de Derechos de Autor y la Ley Orgánica de la Administración Pública

Esta semana la Cámara de Diputados llevará a cabo tres sesiones (martes, miércoles y jueves) en las que se discutirán y, en su caso, aprobarán la ley laboral, la ley de derechos de autor y el llamado Plan B, confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila.

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Explicó que en la agenda legislativa se contemplan tres instrumentos jurídicos que serán discutidos y votados, sin adelantar su posible resultado.

Detalló que el lunes se facilitó el pleno para un examen solicitado por el Comité de Evaluación para la selección de nuevos consejeros del INE.

El martes se discutirán las reformas a la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Derechos de Autor, en materia de derechos de autor y propiedad industrial, impulsadas para proteger a artistas, actores de doblaje y creadores, además de regular plataformas digitales.

Monreal señaló que la minuta podría ser modificada tras revisiones y acuerdos con colectivos e industria digital y cinematográfica.

El miércoles se discutirá el llamado Plan B de la reforma electoral, que contempla cambios a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución.

Finalmente, el jueves se prevé la discusión de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que otorga nuevas facultades a la Secretaría de Infraestructura.