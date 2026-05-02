En un comunicado se informó que el sinaloense se incorporará a los trabajos relacionados con la revisión del T-MEC

Este viernes se formalizó un ajuste clave en el equipo de trabajo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Julio Berdegué presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), posición que será ocupada a partir de ahora por Columba Jazmín López Gutiérrez.

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Nuevos roles y relevo institucional

A través de un comunicado oficial, se confirmó que López Gutiérrez ha sido designada por la Presidenta Sheinbaum para encabezar la dependencia federal. Por su parte, el funcionario sinaloense no se retira del todo de la administración pública; el Gobierno de México informó que Berdegué se integrará a tareas estratégicas, centrándose especialmente en:

Asesoría y coordinación de temas internacionales del campo.

de temas internacionales del campo. Participación activa en los trabajos de la próxima revisión del T-MEC.

Querida Presidenta @Claudiashein:



Le doy gracias de la manera más sincera, por el honor de haber servido a México y a su pueblo como miembro de su gabinete y, en adelante, en su equipo en las negociaciones internacionales sectoriales. — Julio Berdegué (@JulioBerdegue) May 2, 2026

Contexto de la salida

La renuncia del originario de Sinaloa ocurre en un momento de coyuntura política compleja para su estado natal. La salida del funcionario se da en el marco de las recientes polémicas y acusaciones emitidas por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Con este movimiento, la administración de Sheinbaum busca fortalecer la estrategia internacional en materia agropecuaria frente a los compromisos comerciales con Norteamérica, mientras deja la operatividad de la SADER en manos de Columba López.