CAME levanta contingencia ambiental por ozono en la CDMX y el Valle de México

La CAME suspendió la contingencia ambiental por ozono en el Valle de México tras mejorar la calidad del aire, por lo que el Hoy No Circula operará con normalidad

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) informó la suspensión de la Fase I de la Contingencia Ambiental por Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a la mejora en las condiciones atmosféricas.

TE PUEDE INTERESAR: México vs Serbia: precios de boletos para el último partido rumbo al Mundial 2026

Con esta decisión, el Programa Hoy No Circula operará con normalidad el lunes 27 de abril.

La contingencia fue levantada a las 19:00 horas, luego de que el incremento de la humedad, la presencia de nubosidad y la reducción de la radiación solar ayudaran a disminuir la formación de ozono, mejorando así la calidad del aire. A partir de las 18:00 horas, todas las estaciones de monitoreo registraron niveles dentro de la norma.

Para la semana del 27 de abril al 1 de mayo, se prevén condiciones de estabilidad atmosférica, altas temperaturas y vientos débiles, por lo que las autoridades recomiendan a la población reducir emisiones contaminantes mediante acciones como el uso moderado del automóvil, el mantenimiento vehicular, el ahorro de gas en casa, evitar productos con solventes y favorecer el trabajo remoto.

La contingencia se había activado tras detectarse el sábado 25 de abril una alta concentración de ozono, provocada por la fuerte radiación solar, la poca ventilación y una onda de calor, lo que generó una calidad del aire catalogada como Muy Mala.

Para el lunes 27 de abril, deberán respetar el Hoy No Circula los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, así como autos con hologramas 1 y 2 que coincidan con estas restricciones.