Campesinos amenazan con movilizaciones si Sheinbaum no amplía compra de frijol

Campesinos de Chihuahua exigen a Claudia Sheinbaum ampliar compra de frijol y pago de 27 pesos/kg; advierten protestas por abandono e intermediarios

Integrantes de la Unión Campesina Democrática advirtieron que intensificarán las movilizaciones y se sumarán a protestas nacionales si la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no amplía de inmediato el programa federal de compra de frijol y garantiza el pago de 27 pesos por kilo. Los campesinos acusaron que el gobierno mantiene abandonado al campo, favorece a intermediarios y ha dado un trato desigual a los productores de Chihuahua.

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Acompañados por el senador del Partido Acción Nacional, Mario Vázquez Robles, los dirigentes exigieron que el volumen de compra pase de 8 mil a por lo menos 20 mil toneladas, al señalar que aún hay cerca de 33 mil toneladas sin comercializar.

Desde la Cámara alta, advirtieron que “vamos a seguir luchando hasta que no cambien las cosas”, dijo Jesús Emiliano García, quien sostuvo que el anuncio de ampliación aún no se concreta. “Nos da gusto que la presidenta haya anunciado una ampliación del programa, pero hasta ahora no se ha definido cuánto se va a ampliar para Chihuahua”, reclamó.

Afirmó que los productores se sienten “ofendidos” por el trato del gobierno federal y sostuvo que las promesas desde 2018 no se han cumplido.

Explicó que Chihuahua produjo 80 mil toneladas de frijol, pero el programa sólo contempló inicialmente la compra de 5 mil toneladas, y después de protestas se amplió a 8 mil toneladas, cifra que calificó de insuficiente.

“No venimos a pedir las 96 mil toneladas de Zacatecas ni las 40 mil de Durango. Solamente estamos solicitando 20 mil toneladas”, sostuvo.

Los integrantes de la organización acusaron que el programa benefició a intermediarios y “coyotes”, quienes pagan entre 7 y 10 pesos por kilo, mientras el producto se vende hasta en 40 pesos al consumidor.

“Tenemos alrededor de 33 mil toneladas sin comercializar… los coyotes están pagando hasta 7 pesos”, denunció García.

También acusó corrupción dentro del programa de ingreso objetivo, señalando que los principales beneficiarios han sido intermediarios y no productores.

Por su parte, David Rodríguez Castillo cuestionó los criterios de distribución entre estados y preguntó por qué a Durango 24%, a Zacatecas 33% y a Chihuahua sólo 8%.

Indicó que sólo en Cusihuiriachi faltan por acopiar mil 400 toneladas, tras tres años de sequía.

“Tuvimos tres años muy malos y ahora que hubo lluvias tenemos buena producción, pero no tenemos cómo venderla”, reclamó.

Los dirigentes insistieron en que no puede haber trato desigual entre estados y exigieron igualdad de apoyo.

“No puede haber campesinos de primera y de segunda… tampoco vamos a aceptar un precio menor de 27 pesos”, sostuvo García.

Añadió que aunque se autorizó compra adicional, no se ha entregado la costalera necesaria, lo que impide el acopio.

“Por eso vamos a continuar con las movilizaciones”, advirtió.

Los campesinos señalaron que, si no se corrige la situación, buscarán directamente a Claudia Sheinbaum Pardo.

También cuestionaron la afirmación de soberanía alimentaria en frijol.

“La soberanía alimentaria no se ha logrado…”, afirmó el dirigente.

Acusaron que hay miles de beneficiarios que no siembran, lo que consideran desperdicio de recursos.

“Así se está tirando el dinero”, acusó.

Por su parte, Mario Vázquez Robles sostuvo que el campo está abandonado y que los apoyos no alcanzan ni el 5% del ingreso del productor.

También denunció desorden en precios: el maíz a 4.50 pesos y la tortilla hasta 30 pesos, mientras el frijol se paga entre 8 y 10 pesos y llega hasta 40 pesos al consumidor.

Finalmente, señaló que hasta 50% del maíz consumido en México es importado.