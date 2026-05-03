Campesinos bloquean vía y exigen agua; Sheinbaum promete atención

El bolqueo ocurrió en la carretera México–Lechería; Sheinbaum atendió a una comisión y ofreció intervención de Conagua para revisar el abasto en la región.

Campesinos bloquearon la carretera México–Lechería para exigir agua potable y solicitaron apoyo directo a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se detuvo a dialogar con una comisión en el sitio.

LEE ADEMÀS: Exatlón México 2026: filtran el nombre del eliminado de este domingo 3 de mayo

“¡No nos abandone! ¡Ayúdenos!”, expresaron los manifestantes al dirigirse a la mandataria durante el bloqueo en la vía.

Los inconformes señalaron que carecen de suministro en su colonia y que dependen de un pozo sin servicio. Indicaron que son población de la tercera edad y que la falta de agua afecta sus condiciones básicas.

La presidenta informó que acordó con una comisión revisar los problemas de la zona con apoyo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Señaló que el titular del organismo acudirá a evaluar la situación en la región.

“Desde ahora se va a ir a ver todos los problemas que hablan por la región”, indicó la mandataria al explicar el acuerdo con los manifestantes.

El bloqueo evidenció presión social por servicios básicos en la zona y obligó a intervención directa del Ejecutivo federal para canalizar la demanda hacia la autoridad hídrica.

La atención del caso queda sujeta a la revisión técnica de Conagua y a la respuesta sobre el abasto en las comunidades afectadas.