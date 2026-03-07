Expresó respeto a la marcha de este domingo, pero pidió a las autoridades investigar y sancionar cualquier acto de violencia

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), expresó su respeto a la marcha que se llevará a cabo este domingo y reconoce el derecho de las mujeres a manifestarse para exigir igualdad sustantiva, seguridad y una vida libre de violencia.

LEE ADEMÁS: Empresarios del turismo impulsan agenda para fortalecer el sector

Pero al mismo tiempo, confió en que la marcha del 8 de marzo “se desarrolle en un ambiente de respeto y convivencia cívica, donde puedan coincidir la expresión social y el desarrollo de las actividades económicas que generan empleo para miles de familias”.

Destacó que las empresas y comercios que integran la Canaco CDMX son también espacios donde miles de mujeres trabajan y emprenden, por lo que el impulso a la igualdad y la seguridad es una causa compartida.

Y exhortó a las autoridades a prevenir actos de violencia, investigar y sancionar cualquier acto de vandalismo conforme a derecho, y garantizar que la actuación de las fuerzas de seguridad se realice con estricto apego a los protocolos de uso legítimo de la fuerza y al respeto de los derechos humanos.

#CanacoCDMX llama a fortalecer la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres. pic.twitter.com/3ZwHTpbooy — CanacoCDMX (@CANACOMexico) March 7, 2026

“Las agresiones y los feminicidios que continúan afectando a miles de mujeres en el país son una realidad que no puede ser ignorada y que exige la acción conjunta de todos los sectores de la sociedad. El papel de las mujeres en la vida económica y social es fundamental“, señaló.

La Canaco CDMX destacó que en la capital del país representan el 51% de la población, el 45% de la fuerza laboral y el 48.3% de las personas ocupadas en los sectores de comercio y servicios; además, cerca del 30% de los hogares tienen a una mujer como jefa de familia, pero observó que, a pesar de esta participación, “los avances en su desarrollo económico, social y político aún son insuficientes”.

Por ello, exhorta a los gobiernos, a la academia y a la sociedad en su conjunto a fortalecer políticas que impulsen la igualdad sustantiva y condiciones reales de equidad para las mujeres.

Foto: Cuartoscuro.com

“Desde el sector empresarial reiteramos nuestro respeto al derecho a la manifestación pacífica y nuestro compromiso con la construcción de entornos laborales dignos, seguros e igualitarios“, dijo el organismo empresarial capitalino que encabeza Víctor Gutiérrez Camposeco.