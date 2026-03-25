Canciller destaca nuevo modelo consular con enfoque digital

Juan Ramón de la Fuente informó la modernización de consulados, el aumento en trámites y la ampliación de servicios para mexicanos en el exterior, principalmente en Estados Unidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó los avances del modelo de atención consular, con un enfoque centrado en la digitalización, la eficiencia operativa y la protección de mexicanos en el exterior.

LEE ADEMÁS: Banco del Bienestar: cuándo podrás hacer transferencias y pagos desde la app

El canciller Juan Ramón de la Fuente señaló que este esquema permite mejorar la capacidad de respuesta de los consulados, anticipar gestiones y agilizar trámites mediante herramientas tecnológicas, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital.

Indicó que la digitalización permitió migrar servicios a plataformas más eficientes y habilitar la gestión de trámites mediante mensajería digital, lo que facilita la atención y reduce tiempos de espera.

Destacó que uno de los cambios más relevantes es la posibilidad de corregir errores en actas de nacimiento directamente en consulados, sin necesidad de traslado a México, resolviendo una demanda recurrente.

Durante la conferencia matutina, informó que el nuevo modelo permitió procesar más de 150 mil actos de registro civil y atender más de 6.6 millones de trámites en la red consular, principalmente en Estados Unidos.

En materia de protección, detalló que se realizaron 12,866 visitas a centros de detención (promedio de 30 diarias), además de otorgar más de 20 mil asesorías legales y dar seguimiento a 5,285 casos en litigio.

El canciller señaló que más de 152 mil personas recibieron apoyo consular antes de su repatriación, como parte de una estrategia integral con asistencia legal y acompañamiento institucional.

Asimismo, informó que se evaluaron los 53 consulados, lo que derivó en cambios en 15 representaciones, con el objetivo de fortalecer la operación y garantizar nuevos lineamientos.

Indicó que el modelo continuará en proceso de perfeccionamiento, con el propósito de homologar servicios y consolidar un sistema más eficiente y equitativo para mexicanos en el exterior.