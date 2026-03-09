Cancillería actualiza cifra de connacionales evacuados de Medio Oriente: van 887

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que suman ya 887 personas mexicanas que se encontraban en países del Medio Oriente han salido de la región ante el deterioro de las condiciones de seguridad.

Las evacuaciones abarcaron Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irán y Qatar, de acuerdo con el balance más reciente difundido por la Cancillería.

Al actualizar la cifra de connacionales evacuados de Medio Oriente, informó que la reapertura gradual de espacios aéreos en distintos países ha permitido la reanudación paulatina de vuelos comerciales.

No obstante, algunos aeropuertos operan de forma intermitente, por lo que la SRE recomendó a los viajeros consultar directamente con aerolíneas y agencias de viaje antes de acudir a las terminales aéreas.

La Cancillería explicó que cada país de la región evalúa de manera constante las condiciones de seguridad para determinar la operación de su espacio aéreo. Este proceso ha facilitado la salida de personas que permanecían en zonas afectadas por las tensiones regionales, ya sea mediante vuelos comerciales o rutas terrestres consideradas seguras.

El gobierno mexicano informó que, debido a las condiciones prevalecientes en Irán, la embajada de México en ese país comenzó a operar de manera temporal desde Azerbaiyán. La representación diplomática cuenta con el apoyo de la embajada en Bakú para continuar con las labores de protección consular y asistencia a ciudadanos mexicanos.

Las demás embajadas de México en el Medio Oriente permanecen en alerta permanente y mantienen comunicación constante con autoridades locales y con la comunidad mexicana. El objetivo consiste en facilitar asistencia consular a quienes requieran apoyo para abandonar la región o necesiten orientación ante las restricciones de movilidad.

La SRE señaló que, hasta el momento, no se reportan mexicanos que hayan sufrido daños a su integridad física como consecuencia de la situación en la zona. Las autoridades consulares continúan el seguimiento de los casos registrados y mantienen abiertos los canales de contacto con los connacionales.

El gobierno mexicano reiteró la recomendación de evitar viajes al Medio Oriente mientras persistan las condiciones de riesgo. Asimismo, pidió a quienes se encuentren en la región mantenerse en contacto con las embajadas y consulados correspondientes para recibir información actualizada sobre rutas de salida y medidas de seguridad.