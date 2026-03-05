Cancillería actualiza: van 321 mexicanos evacuados de Medio Oriente

La Cancillería reportó que no hay personas lesionadas y mantiene en alerta a sus embajadas para apoyar nuevas salidas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que 321 personas mexicanas salieron de distintos países de Medio Oriente mediante rutas terrestres seguras, en respuesta al clima de inestabilidad que persiste en esa región, mientras las representaciones diplomáticas mantienen contacto permanente con la comunidad mexicana residente y en tránsito.

LEE ADEMÁS: ¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères? El empresario mexicano que enamoró a Emma Watson y Belinda

La Cancillería detalló que las evacuaciones se coordinaron desde las embajadas mexicanas con apoyo de autoridades locales y redes diplomáticas, lo que permitió trasladar a connacionales que se encontraban en Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar, países donde el deterioro de la seguridad generó preocupación entre residentes y visitantes.

El número de personas evacuadas podría aumentar en los próximos días debido a que existen más connacionales programados para salir de la región con apoyo consular, proceso que depende también de la reapertura parcial o total de espacios aéreos en algunos países afectados por la tensión regional.

Hasta el momento no existe registro de ciudadanos nacionales con afectaciones en su integridad física derivadas de la crisis, información que se actualiza de manera constante a partir de los reportes que las embajadas y consulados reciben de los propios connacionales.

Las sedes diplomáticas mexicanas en Medio Oriente permanecen en estado de alerta y coordinan acciones de asistencia consular, entre ellas la localización de mexicanos, orientación para traslados y apoyo logístico para quienes buscan abandonar la zona de riesgo mediante corredores terrestres o conexiones aéreas disponibles.

La SRE reiteró a los ciudadanos mexicanos que permanecen en la región la importancia de atender estrictamente las indicaciones de las autoridades locales y adoptar medidas preventivas adicionales que reduzcan riesgos frente al contexto de seguridad que prevalece en diversos países de Medio Oriente.

La dependencia también pidió mantener comunicación constante con las oficinas consulares mexicanas, ya que a través de esos canales se brinda información actualizada sobre rutas seguras de salida, asistencia de emergencia y posibles mecanismos de traslado organizados por las representaciones diplomáticas.

El gobierno mexicano reiteró que la prioridad de la red consular consiste en salvaguardar la integridad de sus ciudadanos y ofrecer acompañamiento a quienes permanecen en la región, mientras continúa el monitoreo permanente de la evolución del conflicto y de las condiciones de seguridad en los países involucrados.

Las autoridades mexicanas recordaron que las embajadas y consulados mantienen habilitados números de emergencia para atender solicitudes de apoyo inmediato, mecanismo que permite identificar a mexicanos en situación de riesgo y canalizar su salida hacia territorios considerados seguros.