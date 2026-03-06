Martha Ofelia Zamarripa Rivas concluyó su encargo el 28 de febrero y ya abandonó la sede diplomática; el Senado de la República ratificó el nombramiento de Ana Luisa Vallejo Barba

La Embajada de México en Belice informó que Martha Ofelia Zamarripa Rivas concluyó su gestión al frente de la representación diplomática el 28 de febrero de 2026 y dejó la sede ese mismo día, con lo que rechazó versiones difundidas en algunos medios digitales que señalaban un supuesto conflicto en la transición del cargo.

Un comunicado emitido desde Belmopán precisó que la exembajadora se encuentra actualmente en proceso de cierre administrativo y trámites relacionados con mudanza, procedimientos habituales para funcionarios que terminan una misión en el exterior, tras lo cual abandonará Belice en los próximos días.

La representación diplomática explicó que el relevo se llevará a cabo conforme a los tiempos administrativos previstos por la normativa vigente, luego de que el Senado de la República ratificó el nombramiento de Ana Luisa Vallejo Barba como nueva embajadora de México en Belice.

De acuerdo con la SRE, Vallejo Barba tomará posesión del cargo durante la segunda quincena de marzo, una vez que se completen los procedimientos diplomáticos correspondientes para el inicio formal de su misión en el país centroamericano.

Mientras se concreta la llegada de la nueva titular, el ministro Vladimir Hernández Lara quedará acreditado como encargado de Negocios ad interim, responsable de mantener la conducción operativa de la embajada y la interlocución con el gobierno de Belice.

La sede diplomática también recordó que los funcionarios del servicio exterior cuentan con 15 días hábiles posteriores al término de su encargo para elaborar y entregar el acta de entrega-recepción institucional, conforme al artículo 18 de los lineamientos generales para los procedimientos de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.

Las versiones sobre un presunto conflicto en la transición comenzaron a circular en los últimos días en algunos portales digitales y redes sociales, donde se afirmó que Zamarripa permanecía dentro de la sede diplomática y se negaba a entregar formalmente el cargo tras la conclusión de su encargo.

Incluso, algunos de esos reportes utilizaron el término “atrincherada” para describir la supuesta permanencia de la exembajadora en las instalaciones de la misión diplomática, lo que habría impedido la instalación de su sucesora; sin embargo, el comunicado de la embajada sostuvo que la funcionaria dejó la sede el mismo día en que terminó su gestión.