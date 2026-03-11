El subsecretario Roberto Velasco rechazó las críticas de Bill O’Reilly y aseguró que la estrategia de seguridad mexicana ha generado resultados medibles contra el crimen organizado

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, respondió a las críticas del comentarista estadounidense Bill O’Reilly sobre la política de seguridad mexicana y afirmó que la cooperación con Estados Unidos se basa en la soberanía y la corresponsabilidad.

LEE ADEMÁS: Sheinbaum descarta demanda contra Elon Musk y abre debate digital

Velasco señaló que la estrategia de seguridad del gobierno mexicano ha generado resultados medibles, entre ellos una reducción de 44 por ciento en homicidios durante el último año. El funcionario indicó que las operaciones contra organizaciones criminales incluyen coordinación con autoridades estadounidenses.

🇲🇽 Mexico's security strategy delivers undeniable results. We act with sovereignty, and our partnership with the U.S. is based on principles.



Over the past year, this strategy has driven a 44% drop in homicides in Mexico.



The Secretariat of Defense, with U.S. intelligence… https://t.co/XO6xHcX4qX — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) March 11, 2026

El subsecretario mencionó que la Secretaría de la Defensa Nacional condujo la operación contra Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, con apoyo de inteligencia proveniente de Estados Unidos. También indicó que México mantiene acciones permanentes contra el tráfico de armas, de las cuales 74 por ciento proviene de territorio estadounidense.

El funcionario añadió que la cooperación bilateral incluye la entrega a Estados Unidos de 93 personas buscadas por autoridades de ese país, entre ellas individuos incluidos en la lista de fugitivos del Buró Federal de Investigaciones.

Las declaraciones surgieron después de que O’Reilly publicara el comentario titulado Mexico’s Problem, en el que sostuvo que México “no es amigo de Estados Unidos”, acusó décadas de corrupción gubernamental y afirmó que el narcotráfico y la violencia se han expandido por la falta de acciones contundentes contra los cárteles.

El comentarista también criticó que el gobierno mexicano rechace la presencia directa de autoridades estadounidenses para combatir a las organizaciones criminales y calificó como “absurdo” el argumento de que el tráfico de armas desde Estados Unidos contribuye a la violencia.

El comentarista aseguró además que la violencia asociada al narcotráfico ha provocado más de un millón de muertes en México durante la última década. Con base en ese argumento, dirigió un mensaje directo a la presidenta mexicana al pedirle que adopte una postura más firme frente a las organizaciones criminales.

Velasco sostuvo que la cooperación entre ambos países debe mantenerse bajo el principio de responsabilidad compartida frente al crimen transnacional y no bajo presión externa, postura que el gobierno mexicano ha reiterado como base de la relación bilateral en materia de seguridad.