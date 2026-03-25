Cancillería y UNAM amplían alianza para proteger migrantes

Reportaron avances de la Plataforma Acción Migrante, que atendió a más de mil 408 personas con servicios jurídicos, psicológicos y de capacitación, en coordinación con la red consular

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consolidaron su alianza estratégica al presentar los resultados del primer año de operación de la Plataforma UNAM Acción Migrante, un mecanismo digital de acompañamiento integral dirigido a personas en contexto de movilidad.

TE PUEDE INTERESAR: CDMX desplegará más de 10 mil elementos y cerrará vialidades por partido México-Portugal

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo que la protección de connacionales constituye la prioridad central de la política exterior mexicana, sin distinción de condición migratoria, y subrayó que este objetivo exige fortalecer esquemas de colaboración institucional para ampliar capacidades de atención.

Desde su lanzamiento en febrero de 2025, la plataforma atendió a más de mil 408 usuarios mediante servicios de salud mental, orientación jurídica y capacitación, además de registrar más de 81 mil visitas, con un promedio de acceso cada seis minutos.

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, destacó que el proyecto ha permitido articular asesoría legal, apoyo psicológico y acciones de salud en territorio, y planteó ampliar la oferta hacia servicios médicos en línea y contenidos culturales para las comunidades mexicanas en el exterior.

El modelo articula equipos multidisciplinarios universitarios con la red consular mexicana, considerada una de las más extensas a nivel global, con 53 consulados que atendieron alrededor de cinco millones quinientos mil trámites en el último año, lo que refuerza la capacidad operativa en protección y asistencia.

Autoridades de la Cancillería señalaron que la plataforma complementa el nuevo modelo de atención consular, orientado a simplificar trámites, acercar servicios y fortalecer la presencia territorial mediante consulados móviles y audiencias públicas.

En su segundo año, la colaboración incorpora nuevas herramientas como el Repositorio Universitario de Estudios Migratorios, el Calendario Migrante y la Bitácora Migrante, con el objetivo de fortalecer la producción de conocimiento y la vinculación institucional en materia migratoria.