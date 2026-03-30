¿Canelo Álvarez? Dmitry Bivol ya conoce a su próximo rival tras un año lejos del boxeo

Han pasado más de 12 meses desde que Dmitry Bivol subió por última vez a un ring. Para un boxeador que ha vivido entre campeonatos y la exigencia de mantenerse en la cima, ese tiempo ha sido una mezcla de recuperación y paciencia. Recién el ruso ha anunciado que volverá a los ensogados, pero no será contra Saúl Canelo Álvarez, quien se perfilaba como un posible rival para una revancha tras aquel combate del 7 de mayo de 2022.

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Será el próximo 30 de mayo, en el UGMK Arena de Ekaterina, Rusia, cuando el hombre que unificó los títulos de peso semipesado vuelva a enfundarse los guantes. Su rival será el alemán Michael Eifert, una afrenta que para muchos queda lejos del brillo de sus últimas batallas, pero que responde a la obligación ineludible de la defensa de su cetro interino de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Bivol lo anunció con la seguridad de quien sabe que el regreso, después de una cirugía de espalda, no es solo físico sino también simbólico. “El 30 de mayo subiré al ring“, declaró el campeón de la AMB, la OMB y la FIB. “Prometo ofrecer una pelea hermosa y emocionante. Me esperan dos meses de duro entrenamiento. ¡Me alegra verlos a todos allí!”.

La última vez que se le vio en un cuadrilátero fue en febrero del año pasado, cuando se vengó de la única derrota de su carrera. Aquella noche, ante Artur Beterbiev, Bivol escribió un capítulo definitivo en su historia, pues venció al hombre que lo había sometido, se convirtió en campeón indiscutible de los semipesados y dejó la serie empatada a uno.

¡EL REY UNIFICADO REGRESA A CASA! 👑🥊



​¡Habemus combate! El hombre que domina las 175 libras, Dmitry Bivol 🇷🇺 , ya tiene fecha y rival para su esperado regreso al cuadrilátero. 🗓️🔥



​Tras su épica victoria en la revancha contra Beterbiev, el campeón unificado pondrá en juego… pic.twitter.com/7JcPJabUBC — BoxeoMundial.com (@BoxeoMundial) March 30, 2026

Inmediatamente, los rumores de una tercera pelea comenzaron a circular. Pero el cuerpo, que en el boxeo es a la vez herramienta y verdugo, le puso un alto. La cirugía de espalda llegó y con ella un paréntesis que nadie había previsto.

Desde entonces, Bivol, con un récord de 24 victorias, una derrota y 12 nocauts, ha trabajado en silencio para recuperar su forma. Sabía que podía buscar un rival de mayor cartel si así lo quisiera. Pero la FIB había ordenado que enfrentara a Eifert en julio, y el ruso, antes que arriesgarse a perder un título, decidió cumplir. Su oponente, de 13 victorias, una derrota y 5 nocauts, ha esperado esta oportunidad desde marzo de 2023, cuando venció al excampeón Jean Pascal. Desde entonces, solo ha tenido una pelea de bajo perfil en agosto de 2024. El alemán llega como un aspirante legítimo por el ranking, pero ante un favorito abrumador.

Porque Bivol, aunque regresa ante un rival menor, no ha perdido de vista el horizonte. Su nombre ha estado ligado a dos combates que marcarían su legado. Uno es David Benavidez, el joven de 28 años que fue ascendido a campeón del CMB después de que Bivol renunciara a ese cinturón para buscar la tercera pelea con Beterbiev. Benavidez, que el 2 de mayo se medirá a Gilberto Zurdo Ramírez en peso crucero, ya ha prometido que bajará de nuevo para que el enfrentamiento con la estrella rusa se concrete.

El otro es un nombre que resuena con fuerza en el boxeo mundial como es Canelo Álvarez. La primera vez que se enfrentaron, en 2022, Bivol salió con una victoria por decisión unánime que muchos consideraron ajustada pero que él mismo defendió a capa y espada. Desde entonces, la posibilidad de una revancha ha sido una espina clavada tanto para el mexicano como para el ruso, que ha manifestado en varias ocasiones su deseo de volver a compartir el ring con él. Pero antes de pensar en Benavidez o en Canelo, Bivol tiene un compromiso en Ekaterina.