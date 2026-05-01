Canelo Álvarez enfrentará a Mbilli en su regreso por el título supermediano del WBC

Saúl Canelo Álvarez ya sabe a quién enfrentará en su flamante regreso a los cuadriláteros tras un año de ausencia. Luego de una cirugía de codo que lo alejó de los reflectores después de su escandalosa derrota ante Bud Crawford en septiembre pasado, el tapatío se medirá ante el francés Christian Mbilli por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), en un intento por reconstruir su imperio en el pugilismo internacional.

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El fin de semana del 5 de Mayo solía ser tradicionalmente una fecha reservada para las peleas del tapatío. Pero este 2026 será la excepción. Mientras el jalisciense de 35 años aún se recupera de una cirugía en el codo que le impidió estar listo para esta fecha, su gran rival, David Benavidez, será el encargado de encabezar los reflectores.

Benavidez se enfrentará este sábado en Las Vegas, Nevada, a Gilberto el Zurdo Ramírez por los títulos mundiales crucero de la WBA y la WBO. Pero para regocijo de sus fanáticos, Canelo no se perderá la otra fecha tradicional en su calendario boxístico. El oriundo de Guadalajara, Jalisco, se medirá ante el francés Mbilli por el campeonato mundial supermediano del WBC en septiembre, en Riad, Arabia Saudita.

Álvarez Barragán (63-3-2, 39 KOs) regresará al ring por primera vez desde que perdió sus títulos de las 168 libras ante Terence Crawford el septiembre pasado. Una derrota que marcó su primera caída en la categoría supermediana. Tras ese combate, Santos Saúl se sometió a una cirugía en el codo que le impidió estar disponible para pelear este fin de semana del 5 de Mayo, abriendo la puerta para que Benavidez y Zurdo Ramírez acapararan la atención.

Por su parte, Mbilli (29-0-1, 24 KOs) no ha peleado desde un emocionante empate por decisión dividida contra Lester Martínez en la cartelera previa de la pelea entre Canelo y Crawford, combate en el que retuvo el título interino del WBC. Posteriormente, fue elevado a campeón completo cuando Bud anunció su retiro en diciembre, consolidándose como el rival perfecto para el regreso del mexicano.