‘Canelo’ Álvarez estaría cerca de obtener una ansiada revancha ante uno de sus verdugos

Dmitry Bivol estaría dispuesto a darle la revancha a Saúl “Canelo” Álvarez, más de tres años después de su pelea en los semipesados

Saúl “Canelo” Álvarez ha sufrido tres derrotas —ante Floyd Mayweather Jr, Dmitry Bivol y Terence Crawford— a lo largo de su carrera profesional. Y precisamente uno de esos verdugos estaría dispuesto a darle la revancha. El tapatío, acostumbrado a mirar siempre hacia adelante, podría tener la oportunidad de regresar al pasado para saldar una cuenta pendiente que lleva más de tres años abierta.

El jalisciense de 35 años tendría la oportunidad de desquitarse de uno de ellos. Mientras Mayweather permanece fuera de acción del boxeo de alto nivel y Crawford anunció su retiro en diciembre pasado, Bivol emerge como una opción para buscar revancha. El ruso estaría dispuesto a darle la oportunidad al de Guadalajara, Jalisco, ya que el peleador tendría un plan específico para sus próximas peleas y el mexicano sería una de las opciones en su horizonte.

El ruso, recuperado ya de una cirugía de espalda que lo mantuvo fuera más de un año, contempla un camino que podría reencontrarlo con el mexicano. Vadim Kornilov, mánager de Bivol, reveló cuáles son los planes del campeón unificado semipesado para sus próximas tres peleas. La primera es la mandatoria de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) con Michael Eifert, a quien enfrentaría el 23 de mayo en las Pirámides de Giza, en Egipto.

Este combate marcará el regreso del ruso después de más de un año de inactividad por lesión. Después buscaría completar la trilogía con Artur Beterbiev, mientras que, finalmente, su tercera pelea sería contra David Benavidez para unificar la división de los semipesados, un campeón de peso crucero, o bien, la revancha con Álvarez Barragán.

El abanico de posibilidades coloca al tricolor en el radar de Bivol para lo que podría ser el cierre de un capítulo pendiente. “Canelo” tomó el reto de subir a la división de los semipesados por segunda vez en su carrera el 7 de mayo de 2022, pero fue derrotado por decisión unánime por Bivol en una pelea donde el ruso demostró su superioridad táctica y física. Aquella noche en Las Vegas, el mexicano se encontró con un muro imposible de derribar, un boxeador más grande, más técnico y que supo administrar cada asalto a la perfección.

Aunque se habló de hacer una revancha, ya pasaron más de tres años y nunca se concretó, pero el ruso estaría dispuesto a darle la segunda oportunidad al mexicano en la recta final de la carrera de ambos.

Por lo pronto, lo único seguro es que “Canelo” volverá al ring el 12 de septiembre en una pelea de título del mundo en las 168 libras contra un rival por anunciar, aunque tampoco se descartaría que acepte la pelea con Bivol, pues en ciertos momentos de su carrera lo tuvo en el radar para buscar desquite.