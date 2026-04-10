Canelo Álvarez vuelve a los entrenamientos tras su cirugía: “Primer día de sparring desde septiembre, mi favorito”

Saúl Canelo Álvarez inicia su regreso al ring con sparring rumbo a una pelea de campeonato en septiembre en Arabia Saudita

Saúl Canelo Álvarez ya se entrena de cara a su flamante vuelta al boxeo en septiembre. Luego de una cirugía en el codo tras perder todos los cetros supermedianos ante Terence Crawford, esta vez presumió su primer sparring de cara a su nuevo reto en el ring, mismo que será de nueva cuenta en Arabia Saudita en la mítica fecha del Día de la Independencia de México.

TE PUEDE INTERESAR: América y las dudas médicas que preocupan a Jardine antes del Clásico Joven

Fue en sus redes sociales en donde el boxeador oriundo de Guadalajara, Jalisco, subió un video en el que aparece durante un entrenamiento y aseguró que está por llegar al 100% de su capacidad física.

“Primer día de clases ayer. Y hoy primer día de sparring desde septiembre, mi favorito”, posteó. La publicación, acompañada de imágenes donde se le ve moverse con soltura sobre el ring, desató la euforia entre sus seguidores, que llevan meses esperando noticias sobre su regreso.

Santos Saúl Álvarez Barragán fue operado del codo en octubre del 2025, luego de perder su título indiscutido súper medio el 13 de septiembre al caer con Bud Crawford, por lo que se había mantenido en rehabilitación y tomando unas vacaciones junto a su familia. Aquella derrota, inesperada para muchos, dejó al jalisciense con un sabor amargo y con la necesidad de recuperarse no solo físicamente, sino también en el terreno del orgullo.

Ahora ha regresado al gimnasio para arrancar su campamento que lo ponga al 100% para su retorno a una pelea de campeonato, en donde buscará callar críticas tras su caída ante el estadounidense. El camino ha sido largo, pero el Canelo no es de los que se rinden fácilmente.

¡DE VUELTA AL RITMO! 🥊🔥



Canelo Álvarez ya regresó a los entrenamientos y lo hizo con todo, afinando detalles para lo que viene



Ya está enfocado en su próximo reto pic.twitter.com/4XRPwNZlEP — Claro Sports (@ClaroSports) April 9, 2026

Cabe recordar que hace unos días, Turki Al-Alshikh confirmó que trabaja en la próxima pelea del tapatío de 35 años de edad y, pese a la guerra en Medio Oriente, dejó en claro que en Arabia Saudita todo está seguro.

“Estamos cerrando a Canelo para Riyadh Season en septiembre”, aclaró. “Gracias a Dios mi país está seguro y estamos bien, incluso estando cerca de una guerra. Gracias por preguntar. Todos los días llegan misiles y drones”.

El retorno del boxeador mexicano se tiene agendado el 12 de septiembre para retar a un campeón del mundo y todo apunta a Christian Mbilli, dejó entrever el Consejo Mundial de Boxeo. El organismo que dirige Mauricio Sulaimán dio a conocer en su sitio web el estatus de las 18 divisiones y en las 168 libras reveló cuándo se dará el regreso del monarca mundial.