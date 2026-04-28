Canelo Álvarez y su rechazo a continuar ligado al boxeo como promotor tras su retiro: “Hay demasiado cochinero”

Saúl Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha vivido un éxito pocas veces visto en el mundo del boxeo. Pero no por eso desea seguir ligado al pugilismo tras su retiro. Para el ex campeón mexicano, no existe ni remotamente una posibilidad de seguir ligado como promotor, ni de ninguna otra manera al deporte de los puños. Pues a pesar de que en algún momento ya probó fortuna en ese ámbito, el tapatío ahora solo desea enfocarse en su faceta empresarial.

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Cerca de cumplir 36 años de edad, la madurez del jalisciense lo ha llevado a entender que si bien supo dominar los ensogados gracias a su talento, la vida ligada al deporte es muy distinta al colgar los guantes y con el pantalón largo. Es por eso que el tapatío no ha ocultado el hastío que siente por el entorno que rodea a su profesión.

“Sigo con esa idea de no tener nada qué ver con el boxeo. Lo que pasa es que mi CEO (Richard Schaefer) tenía la idea de hacer una promotora y le dije ‘yo no quiero, es muy complicado, tengo otras metas en otros negocios, para qué el boxeo, el boxeo me dio mucho, no quiero y bueno, vamos a hacerlo’. Al final de cuentas todo lo que yo le dije ya se dio cuenta por qué se lo dije y dijo ‘ahora ya te entendí porque no quieres entrar al boxeo’”, contó Álvarez Barragán en charla con Oswaldo Trava.

Canelo incluso ya entró a la universidad para retomar sus estudios. Tiene diversos negocios como gasolineras, tiendas de conveniencia y hasta una línea de bebidas alcohólicas, entre otras marcas más. Y es que cada vez le seduce más el mundo empresarial. Pero nada relacionado con su deporte, por una sencilla razón.

“Hay demasiado cochinero que yo no quiero involucrarme con eso. Promotores que tienen sus intereses, peleándose unos a los otros, demasiadas cosas que yo no quiero estar involucrado en eso porque yo no tengo necesidad”, concluyó Álvarez.

Si bien su retiro deportivo aún no tiene fecha concreta, ya ha dicho anteriormente que le gustaría estar hasta los 37 años, aunque el jeque Turki Al-Alshikh desea verlo por más años, por lo que Canelo no descartaría seguir en el boxeo profesional incluso hasta los 40. Mientras tanto, el de Guadalajara, Jalisco, buscará recuperar su trono como rey de los supermedianos mientras construye un imperio empresarial que será su refugio cuando cuelgue los guantes.