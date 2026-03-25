¿’Canelo’ Álvarez ya tiene rival? La pista que podría revelar a su contrincante para el 12 de septiembre

El panorama comienza a despejarse para Saúl ‘Canelo’ Álvarez en el boxeo internacional. Tras un periodo de recuperación y una exitosa cirugía en su codo izquierdo, el pugilista mexicano ya tiene marcada la fecha de su retorno, pactado para el 12 de septiembre. Bajo el concepto de una función titulada México contra el Mundo en

El panorama comienza a despejarse para Saúl ‘Canelo’ Álvarez en el boxeo internacional. Tras un periodo de recuperación y una exitosa cirugía en su codo izquierdo, el pugilista mexicano ya tiene marcada la fecha de su retorno, pactado para el 12 de septiembre. Bajo el concepto de una función titulada México contra el Mundo en Riad, Arabia Saudita, el tapatío buscará recuperar su estatus de monarca al enfrentar a algún campeón del orbe. Y todas las señales apuntan directamente hacia Christian Mbilli.

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De esta manera, la espera para los aficionados mexicanos está por terminar y el rival tendría nombre y apellido. El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ha sido la fuente principal de estas sospechas al actualizar el estatus de la división de las 168 libras. En sus registros oficiales, el organismo ha colocado a Mbilli como el campeón absoluto de la categoría, además de especificar que su primera defensa titular será en septiembre.

“Campeón actual: Christian Mbilli; Interino: Lester Martínez“, publicó el CMB en su página oficial. “El campeón Mbilli defenderá su título hasta septiembre“. La información, seca y directa, da pauta a lo que muchos comenzaban a intuir.

Esta coincidencia de fechas, sumada al anuncio previo realizado por el boxeador de 35 años y Turki Al-Alshikh sobre el desafío a un campeón vigente, deja poco margen para la duda sobre quién será el oponente en el cuadrilátero árabe. Todo parece alineado para que el de Guadalajara, Jalisco, busque recuperar el cetro que perdió en 2025 ante el camerunés, aunque esa es una historia que aún espera confirmación oficial.

“Les dimos la libertad de buscar la mejor opción para su actividad y vamos a estar hablando“, dijo hace unas semanas el presidente del CMB, que con la Junta de Gobierno ya tomó la decisión de permitirle hacer su primera defensa en septiembre. La flexibilidad del organismo ha sido clave para que las negociaciones puedan fluir.

Christian Mbilli ascendió al trono absoluto el pasado 27 de enero, después de haber ostentado el título interino. Su última aparición en el ring ocurrió en septiembre de 2025, cuando sostuvo un intenso combate contra Lester Martínez que terminó en un empate por decisión dividida.

Desde entonces, el organismo presidido por Mauricio Sulaimán otorgó libertad al equipo del camerunés para negociar su siguiente movimiento. El peleador, de 31 años, tiene un récord invicto de 28-0-1, con 23 nocauts, y representa un peligro real para cualquier aspirante.

Por otro lado, la división de los supermedianos mantiene una narrativa paralela con el guatemalteco Lester Martínez, quien recientemente se coronó campeón interino tras vencer por decisión unánime a Immanuwel Aleem en California.

De acuerdo con las normativas del CMB, Martínez deberá cumplir con dos defensas obligatorias de su cinturón interino antes de poder aspirar al título mundial. Esta disposición postergaría cualquier intento hasta 2027, dejando el escenario de 2026 libre para que ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli definan al mandamás de la categoría.