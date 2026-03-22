Conoce cuándo inicia la canícula 2026 en México, cuánto durará y cuáles serán los estados más afectados por el calor extremo y la baja de lluvias

La canícula es un fenómeno climático que suele durar alrededor de 40 días, periodo en el que se registran temperaturas superiores a los 40ºC en diversas regiones de México, acompañado por una notable disminución de lluvias.

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Este evento se origina cuando los vientos se intensifican, lo que limita la formación de nubes y bloquea la humedad. Como resultado, aumenta la radiación solar directa, provocando un incremento considerable en las temperaturas.

Fecha estimada de inicio

De acuerdo con estimaciones, la canícula comenzará en la segunda quincena de julio, aproximadamente el 15 de julio, y se extenderá hasta finales de agosto, coincidiendo con el verano en el país.

Aunque este periodo ocurre durante la temporada de lluvias, se presenta una disminución de precipitaciones, fenómeno conocido como sequía intraestival, lo que intensifica la sensación térmica y agrava el calor.

Estados más afectados por el calor

La canícula no impacta de igual forma a todo el territorio. Se prevé que estados como Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Tabasco, Yucatán, Puebla y Morelos registren las temperaturas más elevadas, con valores que podrían superar los 40ºC.

Habitualmente la #Canícula se presenta a finales de julio o principios de agosto, no hay fecha exacta de su inicio y término, su duración depende de diversos fenómenos #Meteorológicos, entre otros, de carácter local, y podría ser interrumpida por ondas y #CiclonesTropicales pic.twitter.com/wwTArSLuOi — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 26, 2023

Durante este periodo, el calor extremo puede provocar golpes de calor, deshidratación y otros problemas de salud, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y mascotas, por lo que es fundamental tomar precauciones.

Recomendaciones para protegerte

Para reducir riesgos, se recomienda mantenerse bien hidratado, evitar la exposición al sol entre las 11:00 y 16:00 horas, limitar actividades físicas al aire libre y cuidar especialmente a las personas más vulnerables. Estas medidas son clave para prevenir afectaciones durante la canícula 2026.