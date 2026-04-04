Capitalinos en el extranjero podrán registrarse hasta el 15 de abril para votar en Presupuesto Participativo y COPACO 2026

Estrecha IECM vínculos con comunidad chilanga en Europa para promover la Consulta de Presupuesto Participativo y Elección de las COPACO.

Más de 158 mil capitalinos ya tienen su credencial desde el extranjero; podrán votar en línea del 20 al 30 de abril

Un total de 158 mil 696 personas originarias de la Ciudad de México que residen en el extranjero ya cuentan con su Credencial para Votar emitida fuera del país, de las cuales 133 mil 879 se encuentran en Estados Unidos, lo que representa 84.36 por ciento del total. Los 24 mil 817 restantes, equivalentes a 15.64 por ciento, están distribuidas entre Canadá, España, Alemania, Francia y Reino Unido.

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Con ese universo de posibles participantes, el Instituto Electoral de la Ciudad de México llamó a la ciudadanía capitalina residente en el extranjero a registrarse, a más tardar el próximo 15 de abril, en el Sistema Electrónico por Internet (SEI), mecanismo mediante el cual podrán emitir su opinión y voto de manera anticipada en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, así como en la elección de integrantes de las Comisiones de Participación Ciudadana (COPACO) 2026.

De acuerdo con la información presentada en la Comisión Provisional de Votos Anticipados del IECM, con corte al 31 de enero de 2026, las cifras corresponden al avance de la credencialización de la ciudadanía capitalina residente en el extranjero.

El #IECM invita a chilangas y chilangos residentes en el extranjero a registrarse en el Sistema Electrónico por Internet (SEI)

Es una herramienta digital que les permitirá emitir su opinión y voto de manera anticipada, segura y desde cualquier parte del mundo en la Consulta de… pic.twitter.com/ac5mNcV4An — IECM (@iecm) April 4, 2026

El registro deberá realizarse a través de la aplicación móvil del SEI, disponible en Google Play y Apple Store. Para descargarla y utilizarla es necesario contar con un teléfono inteligente con sistema Android, en versiones de la 10 a la 15, o iOS 17 o superior.

Para participar desde el extranjero es indispensable contar con una Credencial para Votar vigente emitida fuera del país, vinculada a la Ciudad de México, además de estar inscrito en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.

El procedimiento inicia al seleccionar la opción “Registro” dentro de la aplicación, leer y aceptar las condiciones del Aviso de Privacidad, y capturar la Credencial para Votar por ambos lados. Después, la persona usuaria deberá revisar y validar que el nombre, la clave de elector y el OCR coincidan con los datos de la credencial.

Posteriormente, será necesario ingresar un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, realizar una prueba biométrica facial mediante la toma de imágenes desde la propia aplicación y, finalmente, dar clic en “Finalizar registro”.

Una vez concluido el trámite, el sistema generará un acuse y una contraseña que funcionará como llave de acceso para emitir la opinión o el voto de manera virtual, a través de la misma aplicación, durante la Jornada Anticipada, programada del 20 al 30 de abril.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México indicó que la aplicación del SEI garantiza una participación libre, secreta y segura. Añadió que el proceso está guiado paso a paso dentro de la plataforma, lo que facilita el registro y la emisión de la opinión o del voto incluso para personas sin experiencia previa en herramientas digitales.

Asimismo, señaló que, aun viviendo fuera del país, las personas podrán elegir la Unidad Territorial de la Ciudad de México con la que se identifican, lo que les permitirá seguir participando en las decisiones relacionadas con su comunidad.