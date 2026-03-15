Capitanes CDMX clasifican por primera vez en su historia a los playoffs de la NBA G-League

Con su victoria 122-125 en su visita a Memphis Hustle, el equipo capitalino aseguró matemáticamente su lugar en postemporada con seis partidos por disputarse en la temporada

Este sábado, los Capitanes CDMX vivieron una noche histórica, pues además de vencer como visitantes 122-125 a Memphis Hustle, la cual por cierto fue su sexta victoria en fila, aseguraron su lugar en los playoffs de la actual temporada de la NBA G-League por primera vez desde que ingresaron a la liga en 2021.

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Con el triunfo, los ‘Caps’ mejoraron su récord a 22-8, líderes de la Conferencia Oeste, con el cual amarraron de forma matemática su lugar en la postemporada a falta de seis encuentros por disputarse.

Este logro también marca una temporada memorable para el entrenador brasileño Vitor Galvani y para el General Manager Orlando Méndez, quienes han llevado al equipo a disputar la primera postemporada en la historia de la franquicia dentro de la liga.

“Este grupo ha trabajado con una enorme convicción durante toda la temporada. Clasificar a los playoffs es un paso muy importante para la organización, pero sabemos que todavía queda mucho por competir porque queremos disputar nuestros primeros playoffs en Ciudad de México con nuestra gente”, señaló Orlando Méndez tras asegurar el boleto a la postemporada.

Wade Taylor IV lideró la ofensiva de los capitalinos con 27 puntos, apoyado por Boo Buie III y Jordan Minor con 16 unidades cada uno. El mexicano Esteban Roacho se quedó en la banca. El Hustle tuvo en Orlando Robinson a su mejor hombre ofensivamente hablando con 32 unidades.

¿Cómo se juegan los playoffs de la NBA G-League?

A los playoffs de la NBA G League avanzan los ocho mejores equipos de cada conferencia.

Los equipos que terminan entre los primeros cuatro lugares de cada conferencia obtienen ventaja de localía en la primera ronda, mientras que los equipos en las posiciones del quinto al octavo lugar disputan ese partido como visitantes.

Las primeras rondas se jugarán en formato de eliminación directa:

Cuartos de final: 31 de marzo o 1 de abril

Semifinales de conferencia: 3 de abril

Finales de conferencia: 5 de abril

Las finales de la NBA G League se disputarán el 8, 10 y 13 de abril, en una serie al mejor de tres partidos, donde el primer equipo en conseguir dos victorias será el campeón de la temporada 2025-26.