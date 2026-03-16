Los Capitanes de la Ciudad de México lograron un hito colosal al clasificar por primera vez a los Playoffs de la G League desde su incorporación a la liga de desarrollo de la NBA. La franquicia capitalina escribió una página dorada en el baloncesto mexicano al alcanzar la postemporada por primera ocasión en su corta historia.

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El equipo capitalino consiguió el boleto tras imponerse al Memphis Hustle 125-122, resultado que confirmó matemáticamente su presencia en la postemporada dentro de la Conferencia Oeste. La victoria, conseguida en una cancha adversa, refleja el carácter y la determinación de un grupo que se ha negado a conformarse.

¡EL EQUIPO HISTÓRICO DE PLAYOFFS! ⭐️🇲🇽



Con el triunfo de esta noche vs. Memphis, nos convertimos en el primer equipo clasificado a los 2026 G League Playoffs de la Conferencia Oeste. Ahora el objetivo es uno 🏆#EstoEsCapitanes pic.twitter.com/rvkUqxammz — Capitanes CDMX (@CapitanesCDMX) March 15, 2026

Con marca de 22 victorias y ocho derrotas, y todavía seis encuentros por disputar en el calendario regular, Capitanes se mantiene como una de las quintetas más sólidas de la temporada y ahora buscará mejorar su posición en la tabla para aspirar a jugar la primera ronda de Playoffs en la Arena CDMX. El objetivo de llevar la postemporada a la Ciudad de México está más vivo que nunca.

El logro también marca una temporada memorable para el entrenador brasileño Vitor Galvani y para el Gerente General Orlando Méndez, quienes han llevado al equipo a disputar la primera postemporada en la historia de la franquicia dentro de la liga. La dupla directiva ha construido un proyecto sólido que comienza a dar frutos.

“Este grupo ha trabajado con una enorme convicción durante toda la temporada. Clasificar a los Playoffs es un paso muy importante para la organización, pero sabemos que todavía queda mucho por competir porque queremos disputar nuestros primeros Playoffs en Ciudad de México con nuestra gente“, señaló Orlando Méndez tras asegurar el boleto a la postemporada.

Capitanes continúa consolidándose como la franquicia latina en la NBA G League y como uno de los principales representantes del baloncesto mexicano en el sistema de desarrollo de la NBA. El equipo se ha convertido en un puente entre el talento latinoamericano y la mejor liga del mundo.

A los Playoffs de la NBA G League avanzan los ocho mejores equipos de cada conferencia. Los equipos que terminan entre los primeros cuatro lugares de cada conferencia obtienen ventaja de localía en la primera ronda, mientras que los equipos en las posiciones del quinto al octavo lugar disputan ese partido como visitantes.

Las primeras rondas se jugarán en formato de eliminación directa. Los cuartos de final están programados para el 31 de marzo o 1 de abril, las semifinales de conferencia el 3 de abril y las finales de conferencia el 5 de abril. Las finales de la NBA G League se disputarán el 8, 10 y 13 de abril, en una serie al mejor de tres partidos.

Fundada en 2017, la franquicia se consolidó rápidamente en el deporte mexicano antes de dar el salto a la liga de desarrollo de la NBA. Capitanes busca impulsar el crecimiento del básquetbol en la región, desarrollar talento de alto nivel y fortalecer el vínculo entre el ecosistema del básquetbol profesional de Estados Unidos y la afición latinoamericana.

Capitanes de la Ciudad de México es el primer equipo profesional de México en competir en una liga de Estados Unidos, al integrarse a la NBA G League en la temporada 2021-22. Con sede en la Ciudad de México, el equipo representa a México y a millones de aficionados al básquetbol en toda Latinoamérica.

De esta manera, la hazaña de clasificar a Playoffs trasciende lo deportivo y se convierte en un símbolo del crecimiento del baloncesto en la región.