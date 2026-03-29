Capitanes CDMX terminan la temporada regular y se alistan para los playoffs de la NBA G-League

El equipo capitalino cerró la campaña con una derrota 86-118 ante Austin Spurs y como segundo lugar de la Conferencia Oeste

Los Capitanes de la Ciudad de México cerraron la temporada regular 2026 de la NBA G-League con una derrota 86-118 ante Austin Spurs en Texas.

LEE ADEMÁS: México empata con Portugal y decepciona en la reinauguración del Estadio Banorte

De esta manera, el equipo mexicano termina con récord de 24 victorias y 12 derrotas, como segundo lugar del Oeste, solo por detrás de South Bay Lakers (26-10).

Ahora los Caps afrontarán los playoffs por primera vez desde su llegada a la liga y lo harán como locales el miércoles 1 de abril ante Rip City Remix.

Durante la temporada, el equipo alcanzó por primera vez el primer lugar de su Conferencia, impulsado por su fortaleza en la Arena CDMX, donde registró un dominante 14-2 como local, el mejor en casa desde su llegada.

Fiel a su identidad, Capitanes mantuvo su apuesta por el talento latino (66% del roster), consolidándose como puente entre Latinoamérica y la NBA.

Destacó el mexicano Esteban Roacho, quien se convirtió en el primer jugador del proyecto “Capitanes por México” en debutar como titular, en el partido ante Austin Spurs el 10 de diciembre de 2025.