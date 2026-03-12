Capitanes CDMX vive momento estelar como líder absoluto de la NBA G League con el sueño de hacer historia en casa

Los Capitanes de la Ciudad de México viven uno de los momentos más estelares de su corta historia. Con un récord de 21 victorias y solo ocho derrotas, el equipo ajolote se consolida como el mejor de toda la G-League, al registrar el porcentaje de victorias más alto —gracias a su .724— en la temporada regular. Los números no mienten y colocan a la quinteta capitalina en lo más alto de la liga de desarrollo de la NBA.

A pesar de ser el único equipo que no es soporte de ninguna franquicia de la máxima liga de baloncesto a nivel mundial, Capitanes ha sabido competir al tú por tú con las organizaciones históricas de la G League, para así posicionarse como un serio contendiente rumbo a los Playoffs.

Lo que comenzó como un proyecto ambicioso se ha convertido en una realidad que ilusiona a toda la afición mexicana, que ve cómo su equipo pelea estoico contra franquicias con años de tradición en la liga de desarrollo.

Uno de los factores clave en esta temporada regular ha sido el gran desempeño del equipo en Territorio Capitán, donde ha logrado el mejor récord local de toda la liga con 14-2, lo que lo convierte en una auténtica fortaleza. Partido a partido, el equipo ha demostrado que en la Arena CDMX crece y se impulsa gracias a la energía de la Familia Capitán y a la identidad competitiva de los jugadores. Las paredes del recinto han sido testigos de noches mágicas donde la afición se convierte en el sexto hombre.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para la Familia Capitán. En cada partido en la Arena CDMX se siente la energía y ustedes realmente hacen la diferencia para nuestro equipo”, comentó el coach Vitor Galvani sobre la importancia del apoyo de la afición y el papel que ha tenido la localía durante la temporada.

Galvani, visiblemente orgulloso del trabajo de sus jugadores, dejó claro que la ambición no termina ahí. “Este grupo ha trabajado muy duro para colocarse en la posición en la que estamos hoy dentro de la NBA G League, pero todavía queremos más. Nuestro objetivo es claro: queremos que la Ciudad de México tenga un partido de playoffs. Vamos a seguir peleando cada juego para lograrlo“, afirmó.

Este desempeño colectivo mantiene vivo el objetivo de la franquicia, que no es sino consolidar el regreso a casa en sus primeros Playoffs de la G League y hacer crecer el sueño de campeonato. La posibilidad de ver a Capitanes disputar una postemporada en la Arena CDMX ya no es una utopía, sino una meta tangible que ilusiona a jugadores, cuerpo técnico y a esa Familia Capitán que ha respondido partido tras partido.