Capitanes CDMX vs Rip City Remix: todo o nada en el histórico debut en Playoffs de la NBA G League

La Arena CDMX ha sido testigo de noches memorables para Capitanes de la Ciudad de México en la NBA G League. Pero este 1 de abril vivirá un momento histórico: el primer partido de Playoffs en la historia del equipo. Y será ante Rip City Remix, un rival con el que existe una intensa rivalidad.

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Por primera vez será un duelo de eliminación directa, todo o nada. El historial es parejo: siete enfrentamientos, cuatro victorias para Remix y tres para Capitanes. En la temporada actual, el balance volvió a ser empatado, lo que aumenta la expectativa.

El último antecedente fue en febrero: Capitanes ganó 130-104, pero Remix respondió 133-119, demostrando que puede ganar en la Arena CDMX. Un factor clave rumbo a los Playoffs.

Capitanes llega con su mejor temporada en la G League, consolidado en la Conferencia Oeste y con una afición que ha convertido la Arena en fortaleza.

Entre sus figuras destaca James Bouknight, su principal arma ofensiva y con pasado en Remix; Felipe Haase, capitán y líder emocional del equipo; y Andersson García, quien aporta defensa e intensidad tras su paso por Utah Jazz.

Por su parte, Rip City Remix llega como un rival peligroso, con ventaja en la serie histórica y jugadores como Javonte Cook y Alex Reese, con experiencia en escenarios exigentes.

Hay un dato clave: ninguno de los dos equipos ha jugado antes un partido de Playoffs. Será una experiencia completamente nueva, donde la presión y el manejo emocional pueden marcar la diferencia.

La Arena CDMX se vestirá de gala, con la Familia Capitán apoyando en un duelo donde dos equipos que se conocen perfectamente se juegan todo en una sola noche.