Capturan a cinco presuntos integrantes de Los Chapitos en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad informó que fuerzas federales realizaron un operativo en la carretera Escuinapa–Teacapán, donde aseguraron ocho armas, cartuchos, chalecos balísticos y un vehículo

El Gabinete de Seguridad informó que fuerzas federales capturaron en el sur de Sinaloa a cinco presuntos integrantes de la facción “Los Chapitos” tras un operativo aéreo y terrestre desplegado sobre la carretera Escuinapa-Teacapán, donde también fueron aseguradas ocho armas de fuego, cartuchos, chalecos balísticos y el vehículo en el que se trasladaban.

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El operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, como parte del reforzamiento de seguridad en la entidad.

Las investigaciones, precisó el Gabinete de Seguridad encabezado por el secretario Omar García Harfuch, permitieron ubicar las zonas de operación, las rutas de movilidad y los patrones de desplazamiento de una célula delictiva con presencia en Mazatlán y municipios cercanos. A partir de esos trabajos de inteligencia, las autoridades detectaron la presencia de hombres armados en los límites de Escuinapa y El Rosario.

El Gabinete de Seguridad indicó que, con esa información, las corporaciones implementaron un despliegue conjunto por tierra y aire, apoyado con recorridos de vigilancia fijos y móviles en caminos de terracería identificados como rutas de acceso utilizadas por el grupo.

El operativo culminó con la intercepción de un vehículo sobre la carretera Escuinapa-Teacapán. En el lugar fueron detenidos cinco hombres presuntamente vinculados a la facción “Los Chapitos”, de acuerdo con información difundida por el Gabinete de Seguridad de México.

Durante la revisión se aseguraron siete armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos útiles, seis chalecos balísticos y la unidad en la que viajaban, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad advirtieron que mantendrán los operativos coordinados en Sinaloa con el propósito de contener a los generadores de violencia y recuperar las condiciones de seguridad en la entidad.