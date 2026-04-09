Capturan a presuntos autores materiales del crimen de estilista en Polanco

Las detenciones elevan a tres implicados arrestados por el asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, ocurrido en septiembre de 2025 afuera de Micky Hair Salón Masaryk

El asesinato del estilista Miguel Ángel de la Mora Larios, ocurrido el 29 de septiembre de 2025 en Polanco, suma ya tres detenidos, luego de la captura de dos presuntos autores materiales del crimen.

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La víctima era conocida por trabajar con figuras como Ángela Aguilar, Kenia Os y Diana Esparragoza.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de CDMX informaron que las detenciones derivan de una investigación conjunta, tras el ataque en avenida Moliere, alcaldía Miguel Hidalgo, donde la víctima de 28 años murió por disparos.

El primer detenido fue arrestado en diciembre de 2025, y a partir de ahí se identificó a otros dos presuntos responsables directos.

Como parte de las indagatorias, se revisaron cámaras de videovigilancia y testimonios, lo que permitió ubicar a un joven de 19 años vinculado al caso.

Este fue detenido el 6 de marzo de 2026 en Tlatelolco, donde le aseguraron 220 dosis de cocaína, un arma de fuego y cartuchos útiles.

Posteriormente, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión por homicidio calificado, cumplimentada el 8 de abril, por lo que permanece en prisión y sujeto a proceso.

De forma paralela, se identificó a otro implicado de 24 años, detenido en Nezahualcóyotl, Estado de México, mediante una segunda orden de aprehensión por homicidio.

En el operativo participaron autoridades de la CDMX y Estado de México, así como el Centro Nacional de Inteligencia.

Las autoridades señalaron que estas capturas representan un avance en el esclarecimiento del crimen, y advirtieron que las investigaciones continuarán para detener a todos los responsables.