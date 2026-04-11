Carlos Alcaraz alcanza 300 victorias en la ATP y entra a la élite del tenis mundial

La estrella del tenis Carlos Alcaraz alcanza 300 victorias en la ATP y se consolida entre los mejores del circuito a nivel mundial histórico logro

El español Carlos Alcaraz alcanzó las 300 victorias en el circuito ATP tras vencer al kazajo Alexander Bublik por 6-3 y 6-0 en los cuartos de final del Masters 1000 de Montecarlo, consolidándose como una de las mayores promesas —y realidades— del tenis mundial.

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Un registro histórico solo al alcance de leyendas

Con esta marca, el murciano de 22 años solo es superado en una clasificación histórica por Rod Laver y Jimmy Connors, dos de los nombres más grandes en la historia del tenis profesional.

Alcaraz llega a esta cifra con apenas 67 derrotas, lo que le otorga un extraordinario 81.74% de efectividad, un porcentaje que únicamente es superado por Laver y Connors en la élite histórica del deporte.

Desde su primera victoria en 2020 en Río de Janeiro, cuando debutó con solo 16 años, Alcaraz ha construido un palmarés de 26 títulos, incluyendo 7 Grand Slams, con conquistas en Roland Garros, Wimbledon, US Open y el Abierto de Australia.

Dominio en todas las grandes competencias

En torneos Grand Slam registra un récord de 91-13, en Masters 1000 suma 92-26 con ocho títulos, mientras que en el resto de competencias acumula 117-28 y 11 trofeos, demostrando una consistencia de élite.

El español ha mostrado dominio en todas las superficies: en pista dura suma 162 victorias y 11 títulos, en tierra batida 103 triunfos y 11 campeonatos, y en césped 35 victorias con 4 títulos, confirmando su versatilidad total.

Un lugar entre los más grandes de la historia

Su registro de 300-67 lo coloca como el tercer mejor promedio histórico, solo por detrás de Rod Laver (300-55) y Jimmy Connors (300-63), igualando además a leyendas como John McEnroe y superando a figuras como Rafa Nadal, Ivan Lendl y Boris Becker.