Carlos Alcaraz anuncia su baja del Abierto de Roma y Roland Garros por lesión: “Saldremos fortalecidos”

El tenista español Carlos Alcaraz confirmó que no participará en el Abierto de Roma ni en Roland Garros debido a una lesión de muñeca, cediendo prácticamente el liderato del ranking a Jannik Sinner

Carlos Alcaraz ha confirmado que la peor de sus pesadillas se hizo realidad. El prodigioso tenista español no competirá en el Abierto de Italia en Roma ni en Roland Garros. Así lo anunció el siete veces campeón de Grand Slam tras conocer los resultados de las pruebas médicas que llevaron a su equipo a optar por la precaución ante una lesión en la muñeca. La decisión le costará 3 mil puntos en el ranking y prácticamente le entregará el puesto número 1 del mundo en bandeja de oro a Jannik Sinner.

LEE ADEMÁS: 70 Años de la Arena México: Una Catedral que corona a su nuevo Rey

El español, que apenas hace unos días celebraba en Madrid el premio Laureus al Deportista Mundial del Año, ahora enfrenta el golpe más duro de su carrera, al tener que alejarse de la tierra batida, su reino, su territorio más querido y ahora, donde ha quedado atascado.

“Tras los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautelosos y no participar en Roma ni en Roland Garros, mientras esperamos evaluar la evolución para decidir cuándo volveremos a la cancha. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos fortalecidos”, declaró Alcaraz en un comunicado.

La frase resume una mezcla de tristeza contenida y una fe inquebrantable en que este paréntesis forzoso no será más que eso, una pausa que su cuerpo le ha exigido para retomar los altos vuelos. Sin embargo, lo cierto es que el golpe a sus aspiraciones en el ranking ATP es significativo.

Al perderse Roma y Roland Garros, donde triunfó en 2024 y 2025 respectivamente, el murciano no podrá defender un total de 3 mil puntos. Sinner, quien ha ganado los tres primeros Masters 1000 de la temporada en Indian Wells, Miami y Montecarlo, está en una posición privilegiada para beneficiarse enormemente de la prolongada ausencia de su rival.

La lesión que ahora ha apartado al de El Palmar, España, de las canchas se produjo en el Abierto de Barcelona, cuando Carlitos se lastimó la muñeca derecha durante su partido de primera ronda contra el finlandés Otto Virtanen. A pesar de ganar ese partido, no asistió al entrenamiento del día siguiente y se retiró del torneo. Posteriormente, descartó competir en el Masters de Madrid.

“Es una lesión más grave de lo que todos esperábamos”, dijo Alcaraz a principios de esta semana. “Tengo que escuchar a mi cuerpo para que no me afecte en el futuro”. Esa frase, dicha con la calma de quien ha aprendido a fuerza de golpes que la paciencia también es una forma de valentía, revela la madurez de un joven de 22 años que ya ha tenido que aprender a decir “no” cuando el corazón le pide que diga “sí”.

Este revés se produce apenas cuatro días después de una noche triunfal en los Premios Laureus del Deporte Mundial 2026 en Madrid, donde Alcaraz fue nombrado Deportista Mundial del Año por primera vez, convirtiéndose en el cuarto tenista en recibir este galardón después de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Recibió el premio de manos de las leyendas del fútbol español Luis Figo e Iker Casillas, con la muñeca visiblemente inmovilizada con una férula en la alfombra roja. La imagen fue entonces una alerta silenciosa y hoy adquiere un significado mucho más profundo, pues aunque el campeón sonreía y levantaba el trofeo con una mano, mientras la otra, callada, ya le advertía que algo no andaba bien. La ceremonia supuso el segundo reconocimiento de Alcaraz con el premio Laureus; en 2023, recibió el premio Revelación del Año en París, donde conoció a su ídolo Lionel Messi.

En 2025, sufrió un problema en el muslo durante la final de Barcelona, pero se recuperó a tiempo para ganar Roma y defender su título de Roland Garros en una histórica final a cinco sets contra Sinner, en la que salvó tres puntos de partido. Esa capacidad de recuperación ofrece motivos para el optimismo, aunque aún no se sabe cuándo volverá. El Abierto de Italia comienza el 5 de mayo en Roma; Roland Garros arranca el 25 de mayo en París. El jugador de 22 años anunció su retirada del Masters de Madrid el 17 de abril, lo que aumentó la preocupación sobre si podría participar en el Abierto de Francia.

Alcaraz se convirtió en el hombre más joven en completar el Grand Slam de carrera en enero con su triunfo en el Abierto de Australia. Esta temporada tiene un récord de 22 victorias y tres derrotas, y también ganó un título en Doha. Alcaraz, segundo en el ranking mundial, perdió el primer puesto tras su derrota ante Jannik Sinner en la final del Masters de Montecarlo el 12 de abril.

El siete veces ganador de Grand Slam, experto en tierra batida, triunfó en Roland Garros en 2024 y 2025. Salvó tres puntos de partido contra Sinner en la final del año pasado. Ahora, habrá un nuevo rey de la tierra batida, mientras Carlitos aguarda por recuperar su trono de arcilla.