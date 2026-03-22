Carlos Alcaraz cae ante Sebastian Korda en tercera ronda del Masters de Miami

Carlos Alcaraz ha quedado eliminado prematuramente del Miami Open 2026. El número 1 del mundo fue sorprendido por Sebastián Korda en la tercera ronda de este Masters 1000, lo que le ha significado al estadounidense la victoria más importante de su carrera. El español, que llegaba como el gran favorito tras su reciente título en el Australian Open, no pudo sostener su juego ante un rival que supo aprovechar cada oportunidad.

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El número 36 del ranking mundial se impuso en más de dos horas con un marcador de 6-3, 5-7 y 6-4 para sentenciar el mayor batacazo del Abierto de Miami. Carlitos, si bien no pierde puntos y de hecho suma 40, porque en 2025 quedó out en segunda ronda, ha regalado terreno a Jannik Sinner, quien ahora tiene otra gran chance de acercarse nuevamente al primer puesto del escalafón mundial.

Parecía que Korda había desperdiciado su oportunidad de vencer al murciano cuando no logró cerrar el partido con su servicio en el segundo set, pero mantuvo la compostura, rompió el servicio para ponerse 5-3 en el tercer set y se adjudicó la victoria con un servicio imparable en el punto de partido. El estadounidense mostró una madurez que pocas veces había exhibido en momentos decisivos.

El jugador de 25 años, originario de Florida y número 36 del mundo, varió su juego con acierto, al utilizar eficazmente el saque y la volea para conseguir su primera victoria sobre un jugador de primer nivel, a la vez que se benefició de un Alcaraz inusualmente descuidado. El español cometió errores poco habituales, especialmente en los momentos cruciales del encuentro.

“Me siento genial, sin duda tomé la ruta panorámica. Fue un poco más estresante de lo que me hubiera gustado, pero estoy contento con cómo jugué, contento con cómo me mantuve concentrado. Me metí en situaciones complicadas, pero seguí adelante, seguí creyendo y al final jugué muy bien”, dijo Korda tras vencer al número uno del mundo.

Alcaraz comenzó el año ganando su séptimo título de Grand Slam con un triunfo en el Abierto de Australia y no sufrió su primera derrota de la temporada hasta que cayó ante Daniil Medvedev en las Semifinales de Indian Wells. También quedó eliminado prematuramente del Miami Open el año pasado, cuando cayó ante el belga David Goffin, que no era cabeza de serie, en tres sets en la segunda ronda.

El torneo de Miami sigue siendo una asignatura pendiente para el español. Ahora, Korda se enfrentará en octavos de final al ganador del partido entre Karen Khachanov y Martin Landaluce, con la confianza renovada tras haber derrotado al número uno del mundo y la oportunidad de seguir haciendo historia en su Florida natal.