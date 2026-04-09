Carlos Alcaraz descifra a Tomás Etcheverry y avanza a cuartos de final de Montecarlo: “Estoy muy contento de haber salvado el partido”

El vigente campeón español se remangó para torcer los golpes de un osado Tomás Martín Etcheverry, al que venció en uno de los partidos más intensos del torneo

Carlos Alcaraz ha tropezado con una inesperada piedra en su camino a los cuartos de final de Montecarlo. Pero a pesar del traspié, ha mostrado su autoridad en la tierra batida. El vigente campeón español se remangó para torcer los golpes de un osado Tomás Martín Etcheverry, al que venció en uno de los partidos más intensos del torneo para avanzar a la ronda de los mejores ocho de este ATP Masters 1000.

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En una Court Rainier III abarrotada para la ocasión, el primer cabeza de serie aprobó un examen de fuego ante el argentino al que venció en tres sets por parciales de 6-1, 4-6 y 6-3, resultado sufrido, pero suficiente para colocarlo en la antepenúltima fase del torneo. Lejos de ser una sorpresa para el murciano, el partido tenía un aroma a batalla desde la presentación.

Al otro lado de la red se encontraba el jugador con más victorias sobre arcilla de la temporada, un pegador repleto de confianza para buscar lo imposible en El Principado. El argentino, que había estrenado su palmarés en el ATP 500 de Río de Janeiro en febrero, demostró que los números no mostraban una simple coincidencia.

“Estoy muy contento de haber salvado un partido que lo tenía controlado y que, al final, se me ha complicado. Pero estos son los importantes. Cuando no te sientes bien, o cuando de repente pierdes el feeling, intentas volver lo antes posible y al final acabas ganándolo. Me da mucha confianza. Ahora a por la siguiente ronda”, explicó Carlitos al término del juego.

Después de asegurar un primer set impecable, el de El Palmar, España, tuvo que resolver un partido que se escapó de control. Una segunda manga atípica, donde hasta 23 errores no forzados sirvieron de lastre, colocaron al murciano sin margen de error en Montecarlo. Para su fortuna, el vigente campeón pudo reconducir sus pasos y darse otra oportunidad en el torneo.

“Todo cambió en el segundo set porque tomó más confianza y a jugar más intenso. No pude dominar aunque el final recuperé la iniciativa. Había jugado muy bien en el primer set, estaba sintiendo la pelota 10/10”, dijo Alcaraz.

“Después, comencé bien también el segundo set, incluso llegué a tener oportunidad de romper su saque en el segundo juego. No lo hice. Cuando no aprovechas las oportunidades en este nivel, das un paso atrás. Ha jugado más agresivo desde entonces y diría que ha sido una buena batalla al final”, agregó.

La remontada, más mental que física, dejó la enseñanza de que incluso cuando la sensación con la pelota se desvanece, el campeón encuentra la manera de seguir adelante. Carlitos compite esta semana con la posibilidad de perder el número 1 mundial a costa de Jannik Sinner, en un mano a mano estelar por la cima del ATP Tour.

Con sendos candidatos en cuartos de final, la situación es una sola, pues el título entregaría el trono a ambos, pero el italiano ahora necesita llegar a su primera final en El Principado para tener opciones de derrocar al español. El murciano inicia una gira de tierra batida que dominó con mano de hierro en 2025, acumulando un balance de 22-1. Alcaraz completó una de las actuaciones más implacables de su carrera deportiva, haciendo suyos los trofeos de Montecarlo, Roma, Roland Garros y alcanzando la final en Barcelona.

Alcaraz ha ganado suficiente dinero en su corta carrera como para asegurarse de no tener que preocuparse por las finanzas durante el resto de su vida, y ahora está a punto de unirse a los tenistas que más dinero han ganado en la historia del deporte blanco. El aumento de los premios en metálico ha permitido al murciano y a su gran rival italiano, acumular una enorme fortuna en los primeros años de sus carreras, y los dos jugadores, que entre ambos suman nueve títulos de Grand Slam, han dado grandes saltos en la clasificación histórica de premios en metálico.

Esa lista está encabezada por Novak Djokovic, 24 veces campeón de Grand Slam, seguido de Rafael Nadal y Roger Federer justo detrás de sus dos grandes rivales. Andy Murray ocupa el cuarto lugar en la lista con ganancias totales en premios a lo largo de su carrera, que ascienden a 64,687,542 dólares, y ahora Alcaraz está a punto de superarlo con tan solo 22 años.

Las ganancias en premios que Alcaraz ha acumulado a lo largo de su carrera ascienden a 64,336,028 dólares, lo que significa que no necesita ganar muchos partidos más para superar a Murray en la lista histórica. Por lo pronto, Aleksandr Bublik será el rival de Alcaraz en cuartos de final, el primer enfrentamiento entre ambos en torneo oficial.

“Hemos entrenado alguna vez juntos, así que va a ser divertido tanto de ver como de jugar. Veremos quién tiene la mejor dejada. Tenemos muchas ganas”, sentenció Carlitos, que sigue en el camino de seguir ampliando sus vitrinas.