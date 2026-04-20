¿Carlos Alcaraz jugará Roland Garros 2026? De la felicidad por ganar el premio Laureus al Deportista Mundial del Año, a la incertidumbre: “Veremos”

La lesión en la muñeca de Carlos Alcaraz pone en duda su participación en Roland Garros 2026 pese a su reciente consagración como mejor tenista del mundo

La noche de los Premios Laureus en Madrid, España, debía ser una celebración. Y lo fue, pero con una incómoda sombra que opacó la luz de Carlos Alcaraz. El mejor tenista del mundo en 2025 subió a recoger el premio al Deportista Mundial del Año con la muñeca derecha inmovilizada. No se trataba de un accesorio, era el recordatorio silencioso de que, a veces, la gloria y la fragilidad caminan de la mano.

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El murciano de 22 años viene de firmar una temporada inolvidable al coronarse en Roland Garros, US Open y seis títulos más que lo colocaron en la cima en 2025. Pero ahora, la misma muñeca que esculpió dejadas imposibles y golpes ganadores es una amenaza que podría alejarlo de su próximo gran desafío: Roland Garros 2026, a un mes de llevarse a cabo. Y Carlitos no sabe si podrá estar.

Las dudas comenzaron la semana pasada, cuando se retiró del Abierto de Madrid. Luego, su más reciente imagen en la gala de los Laureus encendió todas las alarmas. “Veremos”, respondió el dos veces campeón de Roland Garros cuando le preguntaron si jugará en París el próximo mayo.

“Es una prueba más de las que ya me he hecho. Ya me hice una prueba cuando me lesioné, hemos querido tener un tiempo y hacernos otra. Es para ver cómo está, ya desde ahí decidiremos”, dijo horas antes en una entrevista con TVE, donde fue más explícito. La prueba, señaló, será crucial.

Y mientras los médicos analizan a detalle su mano, el tenis español contiene la respiración. Porque Alcaraz no es un jugador cualquiera: es el heredero, el que ya ganó los cuatro Grand Slams, el que sigue los pasos de Federer, Nadal y Djokovic. Y ahora, también, el que se enfrenta a su primer gran duelo fuera de la pista.

Carlos Alcaraz NO asegura su presencia en Roland Garros 🚨



🗣️ “Estamos esperando a una prueba que tendremos en estos días y el resultado será crucial para tomar una decisión. Estoy intentando ser positivo y tener paciencia”



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En la ceremonia, sin embargo, el dolor quedó en segundo plano. Alcaraz se convirtió en el cuarto tenista en ganar el Laureus al Deportista Mundial del Año, al unirse a un club exclusivo conformado por Federer y Djokovic con cinco, y Nadal con dos. En su discurso, el español agradeció a los otros nominados y calificó el 2025 como un año de ensueño.

“Ganar dos Grand Slams y terminar el año como número uno del mundo es algo con lo que soñé desde niño. Cuando miro hacia atrás, no solo pienso en los trofeos y los resultados, sino también en el camino recorrido, el trabajo, los momentos difíciles, la gente que me apoyó y todo lo que aprendí”, dijo. Luego miró a su familia, presente en la sala, y añadió:

“Quiero agradecer a mi familia y a mi equipo. Me siento afortunado de tenerlos aquí, de todo corazón. Me acompañan en los buenos momentos y, sobre todo, en los difíciles. Me ayudan a crecer como jugador y como persona. Este premio también les pertenece a ellos”, sentenció.

Aquel mismo niño que soñaba con coleccionar múltiples cetros de Grand Slam ahora enfrenta una dolorosa ironía. Su muñeca derecha, esa compañera fiel de batallas, se ha convertido en su adversario más temido.