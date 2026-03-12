Carlos Alcaraz vence a Casper Ruud y avanza a cuartos de final en Indian Wells

Carlos Alcaraz vence a Casper Ruud en Indian Wells y avanza a cuartos de final invicto en 2026

Redacción Deportes (EE.UU.), 11 mar (EFE).- El español Carlos Alcaraz arrolló este miércoles al noruego Casper Ruud por 6-1 y 7-6(2) en el Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos) y se clasificó para los cuartos de final, donde le espera el británico Cameron Norrie.

Alcaraz, número uno del mundo, solo necesitó 1 hora y 30 minutos para someter a Ruud (n.13), en un partido mucho más plácido al que enfrentó en la ronda anterior con el francés Arthur Rinderknech (n.28).

Con la victoria de este miércoles, Alcaraz mejora el balance de enfrentamientos directos con Ruud, ahora de 6-1 a favor del murciano, que incluye la final del Abierto de Estados Unidos de 2022.

Además, fue la decimoquinta victoria de este 2026 para Alcaraz, que sigue invicto en la presente temporada (15-0) con dos títulos bajo el brazo: el Abierto de Estados Unidos y el ATP 500 de Doha.

Match point save for the ages 😆@CasperRuud98 with a cheeky 🌭 as Carlos shows us he is human #TennisParadise pic.twitter.com/JzrXuiNrrQ — Tennis TV (@TennisTV) March 11, 2026

Alcaraz hace lo que quiere

Ruud no jugó un mal tenis, pero no ganó un número suficiente de puntos para inquietar a Alcaraz. El noruego concedió sus dos primeros juegos al saque, con los que el murciano se puso rápidamente con un 4-0 a favor y el primer set encarrilado.

Con 5-1 al resto, Alcaraz firmó su tercer ‘break’ de la tarde en Indian Wells y se apuntó la manga en su segunda bola de set.

El español hizo lo que quiso en el desierto californiano. A un nivel altísimo, desplegó su habitual repertorio de voleas, globos y golpes imposibles para el resto de mortales, ante los que Ruud, impotente, no pudo más que reírse.

Más impresionante aún: ganó el 100 % de sus primeros 24 puntos con el primer saque, hasta su quinto juego del segundo set.

En esa segunda manga, Ruud se recuperó del descalabro, dio un paso al frente y se encargó al menos de defender su servicio. El noruego mantuvo la igualdad hasta forzar el desempate, pero al resto no pudo hacer nada: no dispuso de una sola bola de ‘break’ en todo el duelo.

Alcaraz disputó un ‘tie-break’ prácticamente perfecto, sin ningún interés de llevar el partido a un tercer set. No lo ganó en blanco por dos errores propios con Ruud ya vendido. En su segunda bola de partido, el murciano no perdonó.

Terminó con un 88 % de puntos ganados en el primer saque y un 67 % en el segundo, con 33 golpes ganadores por 17 de Ruud y con 18 errores no forzados, por 22 del noruego.

“Jugamos muy bien los dos. Mi primer set, creo, fue incontestable, para ser honesto. Pero estoy realmente contento de haber podido jugar a ese nivel. Muy feliz de haber sacado adelante el partido y, ojalá, poder mantener este nivel en la próxima ronda“, aseguró Alcaraz en declaraciones a pie de pista.

Combinando potencia y finura, el del Palmer será muy difícil de detener.

Alcaraz avanza con paso firme en un torneo que conquistó en 2023 y 2024 pero que se le escapó en 2025, eliminado en semifinales a manos del británico Jack Draper.

En la próxima ronda, que se disputará este jueves, Alcaraz se medirá con el británico Cameron Norrie (n.29), que este miércoles se deshizo con solvencia del australiano Rinky Hijikata (n.112) por 6-4 y 6-2.

En su mismo lado del cuadro avanzan el serbio Novak Djokovic (n.3) y el ruso Daniil Medvedev (n.11), con los que podría enfrentarse en una hipotética semifinal el sábado.