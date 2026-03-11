Carlos Vela se convirtió en co-propietario del LAFC; adquirió el 6% del club por mil 250 mdd

El exfutbolista mexicano entró en un grupo de tres nuevos socios limitados y se une a gente como Magic Johnson, el actor Will Ferrell, la exfutbolista Mia Hamm, además del exjugador italiano Giorgio Chellini

Carlos Vela siempre mostró ser un jugador distinto en las canchas y ahora que su vida está fuera de ellas, confirma que es una persona muy inteligente. El exfutbolista mexicano se convirtió en co-propietario del seis por ciento del Los Ángeles FC (LAFC), acciones valuadas en mil 250 millones de dólares.

De tal forma que, a sus 37 años, entró a la sociedad de propietarios del club de la MLS, bajo la figura de “socio limitado” (limited partner en inglés), la cual se refiere a aquellos que aportan capital pero que no participan en la gestión diaria ni en las decisiones estratégicas, en este caso, del club de futbol.

“Durante nuestro tiempo juntos, he desempeñado muchos roles: fui el primer jugador, Capitán, MVP, Campeón y embajador del club. Ahora, mientras nuestro club sigue creciendo, es momento de añadir un título más: dueño“, estableció Vela en un video en el que anuncia su entrada como co-propietario.

Vela ingresa a la sociedad donde están Magic Johnson y Will Ferrell

Con el anuncio de Carlos Vela como co-propietario del LAFC, se une a la sociedad donde ya están personas como el exbasquetbolista y empresario Earvin “Magic” Johnson, el actor Will Ferrell, la legendaria exjugadora Mia Hamm García Parra, además del exfutbolista italiano Giorgio Chiellini.

El club tiene tres socios principales: Bennett Rosenthal, Brandon Beck y Larry Berg; actualmente es Rosenthal el dueño administrador del equipo, y será en 2027 que ese puesto sea pasado a Brandon Beck, todos ellos empresarios prominentes en los Estados Unidos.

El ingreso de Carlos Vela como socio limitado se debió a la salida del dueño de los Nets de Brooklyn, Joe Tsai, y de Mike Mahan, CEO de la empresa Fanatics Collectibles, de acuerdo al sitio Sportico, especialista en finanzas en torno al mundo de los deportes.

“Vela encabeza un grupo de tres nuevos socios comanditarios que se unen al grupo propietario del LAFC, tras la salida de dos inversores existentes del club, según varias personas familiarizadas con el asunto.

“El acuerdo, pactado en 2025 y cerrado a principios de este año, permitió a los nuevos accionistas adquirir el 6% del capital del LAFC por una valoración de 1.250 millones de dólares, uno de los precios más altos jamás alcanzados en una venta de participaciones en la MLS“, explicó Sportico en un artículo publicado.

Carlos Vela jugó de 2018 a 2024 con el LAFC, lo cual fue la última parte de su carrera; fue el primer futbolista en firmar con el equipo, se convirtió en jugador franquicia y fue fundamental para conseguir los primeros títulos del equipo angelino en el futbol de los Estados Unidos.