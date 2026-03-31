Carnaval de Carnavales CDMX 2026 reúne a 70 mil asistentes en el Centro Histórico

El desfile del Monumento a la Revolución al Zócalo consolidó al Carnaval de Carnavales como una de las celebraciones culturales más grandes.

Las calles del Centro Histórico se transformaron en un gran escenario de tradición y fiesta con la llegada de más de 70 mil personas que participaron en la tercera edición del Carnaval de Carnavales de la Ciudad de México, una celebración que reafirma la fuerza de las expresiones culturales populares.

Impulsado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el evento reunió a más de 4 mil 400 participantes organizados en 45 comparsas, provenientes de distintas alcaldías como Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Venustiano Carranza, Tlalpan, Tláhuac y La Magdalena Contreras, además de agrupaciones invitadas de Chiapas.

El recorrido partió desde el Monumento a la Revolución y avanzó hasta el Zócalo capitalino, donde miles de espectadores acompañaron con aplausos, música y baile el paso de los contingentes.

Durante la inauguración, la secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, destacó que este encuentro surge tras la declaratoria de los carnavales como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México en 2024, lo que implica el compromiso de preservar y fortalecer estas tradiciones.

En el desfile participaron personajes emblemáticos como chinelos, huehues, charros, escaramuzas, mojigangas, diablos y catrinas, quienes llenaron las avenidas de color, identidad y simbolismo al ritmo de bandas de viento.

Por su parte, Manuel Yebra, representante del carnaval de Santa Isabel Tola, subrayó que estas expresiones son resultado de la autogestión comunitaria y reflejan el orgullo de los pueblos y barrios, pese a haber sido invisibilizadas durante años.

El paso de las comparsas por Avenida Juárez y 5 de Mayo convirtió el espacio público en un punto de encuentro donde familias, turistas y transeúntes se sumaron a la celebración, dejando de lado la rutina para integrarse a la fiesta.

Sombrillas decoradas, trajes bordados y figuras de cartonería crearon un ambiente vibrante que mostró la riqueza cultural de la capital, mientras las calles se transformaban en un escenario colectivo lleno de vida.

El Carnaval de Carnavales se consolida como un espacio que visibiliza las tradiciones de los pueblos originarios y barrios de la ciudad, destacando su papel en la construcción del tejido social y cultural.

Más allá del espectáculo, esta celebración representa un acto de reconocimiento colectivo, donde las tradiciones continúan vigentes y se fortalecen desde la participación comunitaria.