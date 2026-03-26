Cartel taurino con causa en Pachuca

En la Plaza de Toros “Vicente Segura”, de Pachuca, se presentó el cartel de la corrida benéfica del próximo 30 de mayo a las 16 horas, a favor de comunidades afectadas por inundaciones en Hidalgo. Participarán el rejoneador André, los matadores Luis David e Isaac Fonseca, y los Forcados de Hidalgo, con toros de Torreón de Cañas. Los boletos estarán disponibles a través de Top Tickets, con precios accesibles para incentivar la asistencia y apoyar la causa.