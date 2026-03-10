Trump afirmó en días pasados que México es el “epicentro” de la violencia de cárteles. | Foto Reuters

El documento plantea desmantelar cárteles en el hemisferio occidental mediante coordinación militar con países aliados y uso de todas las herramientas disponibles

La Casa Blanca publicó un documento titulado Commitment to Countering Cartel Criminal Activity, firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cual fija como prioridad de Washington el desmantelamiento de cárteles y organizaciones criminales en el hemisferio occidental mediante coordinación internacional y despliegue de capacidades militares.

LEE ADEMÁS: Muere trabajador tras colapsar edificio en San Antonio Abad

La proclamación presidencial publicada en la sección Presidential Actions de la Casa Blanca establece que el gobierno estadounidense mantendrá un “compromiso sostenido” para enfrentar a cárteles y organizaciones terroristas extranjeras que operan en la región.

La proclamación, firmado por Trump el 7 de marzo, establece que el gobierno estadounidense mantendrá un “compromiso sostenido” para enfrentar a cárteles y sostiene que Washington ha destinado recursos diplomáticos, financieros y militares para debilitar a estas organizaciones y ampliar la cooperación con aliados.

Aunque el documento no menciona de manera explícita a México, el contexto regional vuelve inevitable la lectura geopolítica. En las últimas décadas, los principales cárteles identificados por autoridades estadounidenses operan o tienen origen en territorio mexicano, por lo que cualquier estrategia hemisférica contra estas organizaciones impacta de manera directa en la relación bilateral.

Durante su intervención en la cumbre del “Escudo de las Américas”, el presidente estadounidense dirigió críticas hacia México, al afirmar que el país representa el “epicentro de la violencia de los cárteles” en el continente. El documento es la síntesis de la reunión en que participaron jefes de Estado de 12 países latinoamericanos con afinidad política con la actual administración estadounidense.

El texto establece cuatro líneas de acción. La primera plantea que los cárteles y organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental deben ser desmantelados utilizando todo el alcance posible de las leyes aplicables.

La segunda propone que Estados Unidos y sus aliados coordinen acciones para privar a estos grupos del control territorial y del acceso a financiamiento o recursos necesarios para sus campañas de violencia.

Asimismo, la tercera disposición señala que Washington entrenará y movilizará fuerzas militares de países socios para enfrentar a los cárteles y reducir su capacidad de ejercer violencia e intimidación organizada. La cuarta línea propone mantener alejadas amenazas externas, incluidas influencias extranjeras consideradas malignas que puedan operar fuera del hemisferio occidental.

El documento también menciona la conformación de una Hemispheric Counter Cartel Coalition, que agruparía a jefes militares y representantes de varios países para coordinar capacidades de seguridad y responder de manera conjunta a la amenaza del crimen organizado transnacional.