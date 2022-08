Casemiro promete volver al Real Madrid

Se despide entre lágrimas

El brasileño ganó 18 títulos con los blancos; ahora inicia una nueva era con el ManUnited

Madrid, España.- Carlos Henrique Casemiro se despidió del equipo Real Madrid con un mensaje repleto de emoción, desde el corazón, sin poder aguantar el llanto, agradecido con el presidente Florentino Pérez y con todos los que han compartido una etapa en la que ha conquistado 18 títulos, que aseguró no termina porque habrá “un día” que regresará.

Desde el vídeo donde Real Madrid rindió homenaje a un jugador que ha marcado una época del club, Casemiro no pudo contener la emoción.

Las lágrimas en el día de su despedida le impidieron hablar de inicio, al comienzo de su discurso. Provocó que incluso el presidente Florentino Pérez y el técnico italiano Carlo Ancelotti, se emocionasen.

“No me gustan los focos ni tener protagonismo e intentaré hablar con mucho corazón”, inició Casemiro un mensaje que no tenía escrito. “Cuando mi mujer y yo llegamos no conocía a nadie. Llegamos a un país nuevo, a un club como el Real Madrid, en el cual hemos construido nuestra vida. Cuando salí de Sao Paulo tenía claro que jugaría en el primer equipo del Real Madrid, antes tenía un reto, jugar en el Castilla e irme por la puerta grande. Fue una ilusión muy grande porque aprendí los valores del club y de la cantera, que es lo más bonito”.

“He ganado muchos títulos y creo que el más grande fue cuando salía todos los días a entrenar. Todo ha llegado gracias a la ayuda de mi familia”.

“Gracias a la directiva,a entrenadores de los que he aprendido mucho, a los compañeros, sin ellos sería imposible porque al fútbol juegan 25. No me puedo olvidar de dos con los que hemos logrado muchas cosas (Modric y Kroos), y hemos disfrutado mucho del fútbol. Muchas gracias al club que me formó como persona, como jugador, a la afición por las noches mágicas increíbles, me voy con la imagen de la última Champions ganada en una historia increíble”, añadió.

Antes de recibir de manos de Florentino Pérez la insignia de oro y brillantes del club y posar con todos los títulos conquistados, Casemiro se despidió dejando claro que es un adiós pasajero porque en sus planes entra regresar a trabajar al club que le ha dado todo en el futuro.

“Gracias al club por hacerme grande. Está siempre formando jugadores, siempre tiene a los mejores, por eso es el mejor club del mundo y sigue ganando porque es su identidad. Quiero dejar muy claro que no es un adiós, seguro que un día volveré para demostrar más, ayudar al club y todo lo que he aprendido me va a fortalecer para seguir mi trayectoria en un gran equipo como el Manchester United”, dijo.

“Cuando se toma una decisión tan importante de tu vida siempre es difícil, pero después de terminar la final de Champions, hablé con mi representante porque tenía la sensación de que estaba terminando mi ciclo aquí. Soy honesto conmigo, con los madridistas y con mi presidente”, explicó en rueda de prensa ya con menos emoción y más calmado.

El deseo de Casemiro siempre ha sido jugar en la Premier League. “Es una competición que me encanta. Y dejó claro que el aspecto económico, con una ficha que prácticamente dobla la que tenía en el Real Madrid, no ha sido un factor que haya impulsado su adiós.