Hasta el pasado 30 de abril, 10 millones 783 mil 158 personas físicas presentaron su declaración anual 2025 -cifra menor en 616 mil 842 de la esperada por las autoridades de 11 millones 400 mil contribuyentes-.

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó lo anterior y señaló que de las más de 10 millones, 7 millones 903 mil 206 resultaron con saldo a favor del impuesto sobre la renta (ISR).

Aseguró que en este ejercicio, se han hecho devoluciones de saldo a favor por 31 mil 870 millones de pesos, en beneficio de 4 millones 551 mil 45 contribuyentes, con un monto promedio por devolución de 7 mil 878 pesos, aunque los montos pudieron sobrepasar los 30 mil pesos.

No obstante, dicha cifra también es menor a los 37 mil 310.1 millones de pesos que, según informó en mayo de 2025, devolvió a los contribuyentes que hicieron su declaración anual 2024.

El organismo fiscalizador aseveró que el depósito de las devoluciones de personas físicas se hizo en un promedio de 3.9 días, “con lo que se cumplió en un plazo menor al establecido por el Código Fiscal de la Federación, que es de 40 días“, aunque no hizo mayor comentario por el hecho de que fueron alrededor de un millón 300 mil menos las personas que decidieron presentar su declaración ante el fisco.

#ComunicadoSAT



El SAT informa que, durante el periodo de Declaración Anual 2025, se registraron:



✅ 10 millones 783 mil 158 declaraciones presentadas de personas

📈 31 mil 870 millones de pesos autorizados en devoluciones

👥 4 millones 551 mil 45 contribuyentes ya obtuvieron… pic.twitter.com/a4biwcl6d8 — SATMX (@SATMX) May 7, 2026

El SAT informó que brindó 4 millones 792 mil 759 atenciones a las y los contribuyentes durante el periodo de presentación de la Declaración Anual de personas, que fue del 1 al 30 de abril pasado; y de ese total, 2 millones 294 mil 791 fueron atenciones presenciales, en las 169 oficinas y módulos distribuidos en el país, 957 mil 492 se brindaron a través de canales remotos y un millón 540 mil 476 por medio de la plataforma SAT ID.

Respecto a la Declaración Anual 2025 de empresas, la autoridad fiscal informa que de enero a marzo de este año se recibieron 840 mil 359 declaraciones; es decir, 7.0% más en relación con el año pasado.

El número de empresas que obtuvieron saldo a favor fue de 202 mil 918, por un monto aproximado de 270 mil 130 millones de pesos.

Cabe recordar que en los primeros días de abril pasado, el administrador general de Recaudación del SAT, Gari Gevijoar Flores Hernández González, invitó a los contribuyentes a visitar las diversas herramientas en la página del organismo recaudador para tener mayor claridad de las facturas que podrían no estar siendo consideradas para una devolución.

Ello, porque la autoridad informó que había detectado el mal uso del RFC -Registro Federal de Contribuyentes- de personas ya fallecidas, o de escuelas no dadas de alta, por ejemplo.

Asimismo, precisó que la rapidez de la devolución de saldo a favor depende de la información precargada en el sistema del SAT, pero también avalada por el contribuyente, y que puede ser de entre 4.5 y 40 días.

Ana Laura Delgadillo García, administradora central de Declaraciones y Pagos, precisó entonces que si el saldo a favor era igual o mayor a 10 mil 001 pesos, es necesaria la e.firma para su envío, de lo contrario solamente será necesaria la Clabe que ya se tiene agregada de la cuenta bancaria a la que se hará la devolución.