Casino Militar del Campo Marte será sede del Centro Internacional de Medios del Mundial 2026

Presentan imagen de la capital rumbo al torneo, inspirada en el ajolote, el juego de pelota mesoamericano y la diversidad cultural de la ciudad

La Ciudad de México contará con un Centro Internacional de Medios para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se instalará en el Casino Militar del Campo Marte, desde donde periodistas, fotógrafos, analistas y corresponsales internacionales cubrirán el torneo; para operar en este espacio los medios de comunicación deberán registrarse previamente. El anuncio se realizó durante la presentación de la imagen con la que la capital recibirá al mundo rumbo al Mundial.

LEE ADEMÁS: Registro Beca Rita Cetina primaria 2026: así puedes obtener el CCT de la escuela paso a paso

Clara Brugada Molina explicó que este recinto funcionará como la sede desde donde se realizará la cobertura informativa del torneo, cuya inauguración se llevará a cabo en la Ciudad de México.

“Este lugar se va a convertir en el Centro Internacional de Medios para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este será el espacio donde los periodistas, fotógrafos, analistas y corresponsales de todo el mundo podrán trabajar, informar y transmitir al planeta lo que sucede en nuestra ciudad durante este gran evento”, señaló.

La jefa de Gobierno recordó que el alcance mediático del Mundial es uno de los más amplios a nivel global. En la edición anterior participaron alrededor de 12 mil periodistas de medios de comunicación de distintos países, quienes transmitieron información que alcanzó audiencias estimadas entre cuatro y cinco mil millones de personas en todo el mundo.

“Los ojos del planeta estarán puestos en las ciudades sede y particularmente en la Ciudad de México, donde se llevará a cabo la inauguración”, subrayó.

La organización del Centro de Medios estará a cargo de la Coordinación General de Comunicación Ciudadana de la Jefatura de Gobierno, encabezada por Ana María Lomelí, quien será responsable de articular la atención, logística y acompañamiento de los periodistas que visitarán la capital durante el torneo.

Lomelí explicó que los medios de comunicación deberán realizar un proceso de registro para poder trabajar en el Centro Internacional de Medios y participar en la cobertura del Mundial, con el objetivo de organizar la presencia de periodistas nacionales e internacionales y facilitar la operación logística durante el evento.

Durante el evento también se presentó la imagen gráfica con la que la Ciudad de México recibirá al mundo rumbo a la Copa Mundial de 2026. Lomelí señaló que la propuesta busca proyectar a la capital como una ciudad diversa, incluyente y abierta, y aprovechar el torneo como una vitrina para mostrar su historia, su cultura y la identidad de sus barrios.

La identidad visual utiliza una paleta de colores integrada por magenta, morado, verde, amarillo y naranja, que representan la energía de la ciudad, su memoria cultural, la esperanza y la celebración colectiva.

El emblema central retoma referencias del juego de pelota mesoamericano mediante un aro que envuelve el símbolo, elemento que también dialoga con la iconografía de la Piedra del Sol y que alude al tiempo, los ciclos y la continuidad entre pasado y presente.

Dentro de la imagen aparecen figuras simbólicas como Quetzalcóatl y el ajolote, especie endémica de los lagos de Xochimilco que se ha convertido en uno de los emblemas naturales de la ciudad. De acuerdo con la presentación, el ajolote representa la capacidad de transformación y permanencia de la capital, mientras que Quetzalcóatl remite a las raíces culturales del territorio.

La campaña, explicó, estará acompañada de una serie de mensajes que relacionan a la ciudad con distintos valores y temas, entre ellos los derechos humanos, la diversidad, la inclusión, los pueblos originarios, la cultura, el feminismo y la vida comunitaria de los barrios.

Lomelí señaló que la imagen será utilizada en distintos espacios de la ciudad y en materiales de difusión rumbo al Mundial 2026, con el objetivo de que la capital reciba a visitantes y audiencias internacionales con una identidad visual propia que refleje su historia y su diversidad.