Caso Chihuahua: gobierno de Sheinbaum indaga posible relación con la CIA

La presidenta informó que la indagatoria revisa el posible vínculo con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y si su actuación cumplió la ley, con participación de autoridades estatales encabezadas por Maru Campos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno investiga la posible relación de los agentes estadounidenses fallecidos en Chihuahua con la CIA, y señaló que la fiscalía estatal deberá esclarecer los hechos.

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La mandataria indicó que la indagatoria deberá determinar si se cumplió la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, así como establecer qué actividades realizaban los agentes y bajo qué marco legal operaban en territorio mexicano.

La presidenta explicó que el fiscal estatal modificó su declaración inicial, lo que abrió nuevas líneas de investigación, y que el gabinete de seguridad dará seguimiento conforme avance el caso.

Recordó que no están permitidas las operaciones conjuntas en territorio nacional, y que la cooperación bilateral se limita al intercambio de información e inteligencia, con acciones separadas en cada país.

La investigación determinará si existió una operación conjunta en tierra. De ser así, el gobierno federal revisará posibles sanciones y solicitará explicaciones a autoridades estatales y a la representación diplomática de Estados Unidos en México.

La presidenta señaló que el Senado participa en la supervisión de estos acuerdos por tratarse de materia internacional, y destacó que la relación con Estados Unidos mantiene canales de comunicación oficiales.

Indicó que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, mantiene comunicación con el gobierno federal para coordinar acciones, mientras que autoridades estatales participan en la investigación.

Sheinbaum también informó que sostuvo comunicación con el embajador de Estados Unidos, a quien expresó condolencias por los fallecimientos, destacando el enfoque humano e institucional del caso.

La mandataria señaló que autoridades de seguridad de ambos países revisarán los detalles, mientras la investigación continúa para determinar responsabilidades y las condiciones en que ocurrieron los hechos.

Finalmente, reiteró que cualquier colaboración internacional en materia de seguridad debe apegarse a los marcos legales vigentes, incluyendo protocolos de actuación y autorización para personal extranjero en México.